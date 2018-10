Top 14 - Montpellier : la passe de trois ?

Sur le papier, l’affiche fait saliver. Deux “gros bras” du Top14 et leurs constellations de stars prêts à croiser le fer dimanche au GGL Stadium... Un choc, qui représentera la première des quatre confrontations à venir entre le MHR et le RCT cette saison (tombés dans la même poule de la Champions Cup). "On va partir en vacances ensemble à la fin !", lâche d’abord Vern Cotter dans un sourire. Avant de redevenir sérieux : "On va jouer quatre fois contre Toulon, on le sait. Il y a deux matchs de Top14 pour être dans les six à la fin et deux autres pour être dans les huit en Champions Cup. Des rencontres à forts enjeux, des matchs importants. (…) Car nous voulons nous qualifier en coupe d’Europe comme en championnat cette année. Mais on ne peut pas se projeter car sinon on fait de l’illusion. Il y a un premier gros match qui attend l’équipe et nous sommes concentrés dessus."

Le décor est planté ! Et pourtant, au-delà des apparences et des effets d’annonce, ce premier choc fait moins rêver dans les faits que sur le papier. Car Montpellier (5e) vient à peine de lancer sa saison en décrochant deux triomphes d’affilée face aux jeunes toulousains et au promu catalan. Des succès, convaincants sur le plan de la cohésion affichée et précieux pour la confiance, qui n’offrent aucune certitude dans le jeu. Là où le Toulon de Patrice Collazo, onzième du championnat, est toujours en pleine crise d’assurance, et n’a pas encore ramené le moindre point de l’extérieur en trois déplacements (Pau, Stade Français et Clermont)…

Alors, ce rendez-vous serait-il une occasion en or pour les Cistes de décrocher un premier succès de prestige face à une grosse affaiblie ? Le manager réfute : "Il y a tellement de talents dans cette équipe, que même en plein doute, elle reste redoutable. Il y a des joueurs très dangereux avec des “X facteurs” présents sur toute la ligne de trois-quarts. Donc, on se méfie et on ne va pas prendre cet adversaire à la légère, ça c’est sûr ! Les matchs Toulon vs Montpellier sont toujours bien contestés. Nous, il faut qu’on fasse un bon match à la maison." Afin de distancer définitivement les Varois à plus de dix longueurs ? "Non, car la saison est encore très longue et il n’y a plus que deux clubs qui restent invaincus à la maison, Clermont et Castres. Rien n’est joué…"

Défense retrouvée en quête de constance

Confirmer pour continuer d’avancer sans se projeter. Un leitmotiv collectif livré par le centre Yvan Reilhac : "C’est un très gros match que nous devons gagner à domicile où nous n’avons plus le droit à l’erreur cette saison, puisqu’on a déjà perdu face à Castres. C’est un grand test qui doit amener une confirmation avant le début de la coupe d’Europe (réception d’Edimbourg le week-end suivant, NDLR). Ce serait bien de terminer sur une bonne note le Top14 pour basculer sereinement. La victoire en terres catalanes, loin d’être simple en terrain hostile, a fait du bien à la tête. Elle a “lancé” la saison. Et réussir à battre une grosse équipe comme Toulon dimanche reviendrait à mettre les points sur les i”."

Le MHR est déterminé à réaliser la passe de trois dimanche en décrochant son match référence. Aidé dans sa quête par les probables retours de Fulgence Ouedraogo : "Il devrait être sur le banc", dixit Cotter, et d’Alexandre Dumoulin (blessé, Bardy a été opéré aujourd’hui de l’épaule et sera absent cinq mois). "Je pense qu’il y a eu une prise de conscience de bien travailler, jouer et prendre du plaisir. Les choses qui animent le groupe depuis le début. On veut donc continuer là-dessus mais il y a aucune garantie dans le sport. Par contre, si on travaille et qu’on conserve cette cohésion, ce groupe soudé qui respecte ses objectifs comme à Perpignan, on prendra forcément du plaisir. L’objectif est de parvenir à transférer dimanche sur le terrain, tout le boulot effectué cette semaine", ajoute-t-il.

Une visée, dont la réussite passera obligatoirement par une prestation défensive de premier plan. Un secteur faible du début de saison, retrouvé à Aimé Giral, qui sera face à un gros challenge dimanche d’après Vern Cotter : "En défense à Perpignan, sur les attitudes dans les replacements, la cohérence et l’intelligence, c’était bien. Sur l’énergie dépensée pour vite se remettre debout et reformer la ligne, j’étais très content. Mais sur les dix dernières minutes, on a perdu notre agressivité et notre cohésion. Les joueurs étaient déçus d’eux quand ils en parlaient entre eux. La première chose est de le reconnaître et ensuite de bosser pour être performant tout le match face au RCT. Je le répète, avec les Savea, Tuisova ou Fekitoa, Toulon possède des joueurs très dangereux, souvent recherchés pour mettre l’équipe dans l’avancée. Et quand il a le momentum, cet adversaire devient très difficile à arrêter. L’équipe devra donc vraiment être bonne et vigilante durant quatre-vingt minutes en défense."

Le prochain palier à franchir pour Montpellier.

Par Julien LOUIS