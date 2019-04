Le LOU de Pierre Mignoni restait sur deux victoires consécutives en Top 14 et voulait confirmer face à la lanterne rouge mais surtout faire un match plein au niveau de son jeu. Patients en début de rencontre, les Lyonnais ont pris le match par le bon bout en inscrivant deux pénalités par Jonathan Wisniewski (4e, 11e). Sans forcer, le LOU va ensuite s'envoler en inscrivant deux essais tout en puissance par Deon Fourie (16e) et Mickaël Ivaldi (24e) pour mener logiquement à la pause 21 à 9. En face, les trois pénalités de Jonathan Bousquet (24e, 32e, 39e) ont tout juste permis de limiter la casse.

Très vite dépassés par leur adversaire, les Catalans n'ont jamais inquiété les Lyonnais. Au retour des vestiaires, les joueurs de Pierre Mignoni ont rapidement repris leur marche en avant en inscrivant quatre nouveaux essais par Noa Nakaitaci (42e) encore une fois sur pick and go, par Carl Fearns (60e) tout en puissance, par Virgile Lacombe (62e) et par Toby Arnold (67e). Au final, six essais ont été inscrits par les Lyonnais.

Le LOU prépare déjà sa fin de saison

Mieux, le LOU s'est même permis le luxe de faire tourner son effectif très rapidement en seconde mi-temps dans l'optique de préparer les échéances à venir. Baptiste Couilloud retrouve le groupe au meilleur des moments pour amener toute sa fraîcheur pour cette fin de saison tout comme Carl Fearns, excellent lors de sa rentrée.

Sans être brillant, le LOU a assuré l'essentiel en l'emportant facilement (47-9) face à la lanterne rouge. Une victoire bonifiée qui permet aux hommes de Pierre Mignoni de retrouver le podium du Top 14 juste devant le Castres olympique. De bon augure à quatre journées de la fin du championnat. Pour Perpignan, la fin de saison risque d'être très longue...