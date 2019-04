Rugbyrama : Vous êtes passez à côté des 40 premières minutes…

On savait que Pau allait faire une grosse entame de match. On les savait sous pression par rapport à la relégation. Ils ont été précis en première mi-temps ce qui leur a permis de marquer des essais rapidement. J’ai provoqué un carton jaune et j’ai dû avoir laisser l’équipe à quatorze. On prend un essai deux minutes après. Ça devenait compliqué à 23-6 à la mi-temps. On a montré du caractère en deuxième mi-temps. Une chose qu’on va garder pour le reste de la saison. Ce point de bonus défensif sera important, c’est déjà mieux que rien, même si on n’était pas venu que pour ça. On v se reconcentré pour la semaine prochaine parce qu’on a un gros match qui nous attend.

Vous avez montré un autre visage en deuxième mi-temps avec un coaching important

Oui après que ça soit les titulaires ou le banc on est assez équipé pour rivaliser. Après le fait d’avoir été à quatorze c’était compliqué. On a loupé beaucoup de plaquage en un contre un en première mi-temps. C’est du combat le rugby, si on rate nos duels on ne risque pas de gagner le match. C’est ce qui nous a fait défaut. Ils ont avancé sur tous les impacts. En 2emi-temps on a essayé d’être plus précis et de garder la balle. A chaque fois qu’on l’avait, je pense qu’on était dangereux. Ce qui a fait la différence, c’est qu’ils ont réussi à marquer des pénalités ou des essais sur leur temps forts. Nous sur nos temps fort on s’est pris les pieds dans le tapis.

Est-ce que le futur départ de Laurent Labit a eu un effet sur le groupe ?

Je ne vais pas vous le cacher qu’on en parle entre nous. Ce n’est pas possible de faire comme si de rien était. Mais après de là à dire que c’est ce qui nous a fait défaut dans les duels c’est se mentir à nous même. Ce n’est pas parce que l’entraineur va quitter ses fonctions qu’on va se faire enfoncer sur tous les impacts. Si on se cache derrière ça c’est qu’on est faible mentalement et qu’on n’est pas une équipe.

Cela n’a pas joué pour vous ?

Moi personnellement non. Après faudrait demander individuellement à tous les joueurs. On avait autre chose à penser avec ce match de Pau…On doit se qualifier pour les phases finales, on en parlera plus tard.

Propos recueillis par Dylan Munoz