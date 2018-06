Top 14 - L’heure de la reprise a sonné pour Perpignan

Terminés les vacances, finies les festivités du titre de champion de France de Pro D2. Quatre ans après avoir quitté l’élite du rugby français, l’Usap est enfin de retour en Top 14. Dans la peau du promu, le club catalan espère se pérenniser au plus haut niveau. Pour ce faire, les Sang et Or ont déjà repris le chemin de l’entraînement, très tôt ce mardi matin. Une première séance collective tant attendue par les joueurs. « Il fallait voir nos têtes, on était tous contents de revenir » lâchait le demi-de-mêlée Tom Ecochard. "On a bien apprécié l’espace libre que l’on a eu après le titre. Maintenant, il faut basculer sur quelque chose de complètement différent. Il y a beaucoup d’excitation, nous étions pressés de retrouver les copains, de se raconter nos vacances et d’attaquer une nouvelle aventure. Je ne suis pas arrivé à dormir la veille de la reprise" confiait lui Mathieu Acebes.

Top 14 - Entrainement PerpignanMidi Olympique

Au coeur du groupe sang et or, ce mardi, un homme : Patrick Arlettaz. Comme à son habitude, l’instigateur du jeu catalan s’est montré plutôt concerné. Sifflet à la bouche, discours franco-anglais sur chaque intervention, une énergie débordante et quelques tête-à-tête houleux avec certains de ses joueurs… l’entraîneur des trois-quarts s’est fait entendre lors d’une séance débutée très tôt (6h30) et achevée sur les coups de dix heures. "C’était juste une façon de leur rappeler deux trois choses, avec un système de jeu qu’ils connaissaient déjà, et de leur rappeler aussi que je n’avais pas perdu la voix pendant la trêve » ironisait celui qui n’a cessé de marteler « pour une première, ce n’est pas mal" à un groupe partagé entre sérieux et bonne humeur.

Cyril Deligny et Johannes van Heerden présents, Paddy Jackson aussi !

Parmi la trentaine de joueurs présents ce mardi, certains ont suscité davantage de curiosité. Si la grande majorité des recrues manquera à l’appel jusqu’au 1er juillet, l’ex-narbonnais Cyril Deligny et le deuxième ligne sud-africain Johannes van Heerden ont pu participer à l’entraînement. Tout comme le demi d’ouverture irlandais Paddy Jackson. Figure de proue du recrutement perpignanais, l’ancien joueur de l’Ulster n’a pas perdu de temps pour trouver ses repères avec son nouveau club. Celui qui voit son dernier match professionnel remonter au 6 mai 2017 a été sollicité dès la reprise par le staff catalan. Encore un peu perdu pour son deuxième jour, l’Irlandais a eu le droit à quelques consignes particulières de Patrick Arlettaz, et s’est montré très proche de Tom Ecochard, avec qui il devrait former la charnière titulaire de Perpignan en Top 14.

"J’aime toujours être proche de mes dix. Que ce soit lui ou un autre, j’aime beaucoup parler. Mais c’est vrai que Paddy vient d’arriver, il ne parle pas Français, ne connaît pas les lancements de jeu… Moi je parle un peu Anglais, et j’essaie de l’aider. Après, son talent fera le reste" résumait le demi-de-mêlée de l’Usap au terme de la séance. Dans l’ironie, Patrick Arlettaz a lui souligné les points communs qui liaient les deux hommes : "Il est rouquin et il s’appelle Patrick, parce que Paddy ce n’est que son diminutif. Voilà déjà deux grandes qualités chez lui (rires), et forcément, il y a un feeling qui passe !". De quoi résumer cette première journée d’entraînement à Perpignan, marquée par un grand soleil et de larges sourires. En bref, une reprise idéale, à deux mois du grand retour en Top 14.