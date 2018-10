Top 14 - Les chantiers Toulonnais

Après Clermont, Montpellier. Déjà dans le doute, Toulon n'est pas aidé par le calendrier avec deux déplacements consécutifs chez des mastodontes du Top 14. Pas la meilleure série pour retrouver de la confiance. "Il y a la volonté de bien faire, mais un énorme déficit de confiance et cela va de pair avec la précision", plaidait Patrice Collazo, ce vendredi.

A Clermont, s'il reconnaît la supériorité de son adversaire, le manager varois regrette cependant le manque de réalisme des siens. "On a eu déficit de concrétisation. On tombe des ballons ou on manque de maîtrise sur des phases de marque, alors que nous avons produit beaucoup d'efforts.

Toulon contre ClermontIcon Sport

C'est beaucoup de perte d'énergie pour peu de résultat". Des erreurs qu'il faudra éviter face au MHR, sous peine de subir les mêmes dégâts. Une réaction et une mobilisation collective sont attendues. "Le fait d'enchaîner les contre-performances, avec également des blessures, cela plombe un peu les joueurs. On le sent, mais on doit provoquer la réussite ! Les joueurs attendent trop de choses de l'extérieur. Le pouvoir, ils l'ont sur le terrain. À eux d'être acteurs. C'est le dernier match du bloc, qu'est-ce que l'on risque ?".

Deuxième ligne, arrière, conquête... les doutes toulonnais

De la confiance pour résoudre tous les maux ? En partie, mais les chantiers sont encore nombreux du côté de la Rade. Conjoncturel d'abord, avec une pénurie en deuxième ligne. Corentin Vernet touché à l'épaule et Juandre Kruger (ischios) sont revenus blessés de Clermont, alors que Romain Taofifenua demeure incertain.

A cela s'ajoute l'absence de Mamuka Gorgodze. Il a ainsi fallu jongler dans la semaine avec les seuls Swan Rebbadj et Jacques Potgieter pour préparer le déplacement dans l'Hérault. Autre chantier : le poste d'arrière.

Mélée de ToulonIcon Sport

Depuis le début de la saison, Collazo cherche la bonne formule. Bonneval, Placid ou Nakosi ne se sont pour l'instant pas imposés. "C'est un poste clé, dans l'épine dorsale de l'équipe. On a essayé des joueurs car on n'a pas eu de réponses à nos attentes. Que ce soit par méforme ou avec des joueurs en reprise. Hugo, Jonah, Filipo... c'est un peu le jeu des chaises musicales. Celui qui va s'installer, risque d’enchaîner les matchs. Aux joueurs de décider et s'approprier le rôle", assurait Collazo. Message reçu par Hugo Bonneval. " je n'ai pas été très bon, c'est normal que ça tourne, à moi, quand je joue, de remettre les choses dans l'ordre et de repartir de l'avant".

Enfin, la mêlée Varoise va également devoir relever la tête. Bousculés à Clermont les avants doivent une réponse et Montpellier sera forcément un nouveau test. "Nous avons eu du mal en mêlée tout au long de la rencontre. En première période, nous prenons notamment trois pénalités. Nous ne sommes pas parvenus à remettre la main sur le match. Nous n'avons pas été bien réglés, même si Clermont est une équipe performante. Maintenant, on connaît Montpellier, c'est très costaud devant, à nous d'appliquer ce que l'on doit pour exister. On veut se prouver à nous-mêmes que l'on peut montrer un autre visage ", concluait Emerick Setiano.