L’image montrant les mains de Maxime Machenaud sur son visage après le coup de sifflet final restera. Le demi de mêlée francilien vient tout juste de rater une pénalité située à gauche des poteaux, à une trentaine de mètres, privant le Racing 92 d’un énorme exploit sur les terres de Jaunards qui pensaient avoir le match en main (80’+1). Oui, la rencontre aurait pu basculer dans un sens comme dans l’autre, aussi surprenant que cela puisse paraitre puisque Clermont donne quand même l’impression d’avoir dominé les débats…

Top 14 - Camille Lopez (Clermont) contre le Racing 92Icon Sport

Sauf que les joueurs de Franck Azéma n’ont pas réussi à se détacher, eux qui menaient de 10 points à l’entame des dix dernières minutes (et 4 essais à 2 !). D’une possibilité de bonus offensif, l’on passe à un nul qui traduit la détermination de Ciel et Blanc qui n’ont rien lâché, laissant passer la foudre pour mieux exploiter les rares opportunités. Un essai de pénalité suite à un ballon porté qui progressait sur 20 mètres (71’, 31-28) – entrainant le jaune contre Damien Chouly – et une pénalité de Machenaud (78’, 31-31) ont glacé l’ambiance.

Les Clermontois ont raté trop de points au pied

Une statistique montre bien à quel point l’ASM a laissé passer sa chance, celle du pourcentage de réussite de ses buteurs. Avec 57%, trop de munitions ont été laissées par Morgan Parra (3 sur 5) et Camille Lopez (1 sur 2). Pourtant, avec quatre essais en première période, le plus dur semblait fait. Wesley Fofana sur une interception (4’), Apisai Naqalevu en force (14’), Remy Grosso après une transversale au pied de son ouvreur (22’) et John Ulugia derrière un porté (29’) ont contribué à cette grosse activité offensive.

Le souci, c’est que cela n’a fonctionné que durant 40 minutes, puisque les essais de Louis Dupichot après un retour intérieur de Machenaud (8’) et celui d’Olivier Klemenczak en optimisant un décalage (40’+2) ont maintenu l’espoir. Finalement, l’indiscipline clermontoise a joué des tours (14 pénalités concédées), au même titre que les fautes de main (18 ballons tombés). Voilà une belle réaction des Franciliens après leur défaite à domicile en quart de finale de la Champions Cup, bien aidés par un banc qui a su faire la différence.