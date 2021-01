L'attaque : avantage Ojovan

Ces deux joueurs viennent d'un pays de l'Est où le travail de force est grandement mis en avant. Pour l'attaque, en tant que pilier, il faut savoir être percutant pour briser les défenses. Si la vitesse est plus compliqué a obtenir quand tu dépasses les 100 kg, la force physique doit prendre le dessus. Vadim Cobîlas (1m83 pour 118 kg) a eu deux fois plus de matchs joués et donc de temps de jeu pour montrer l'étendue de ses capacités. Cependant, en ce qui concerne l'attaque, même s'ils ont le même profil, Cristian Ojovan (1m83 pour 118 kg) est plus jeune de 13 ans et cela joue forcement dans le rythme du jeu. Le clermontois possède une grande puissance mais en plus de cela, il est aussi très souple et dynamique. Ces petites différences font que Cristian Ojovan possède de plus grands atouts face à Vadim Cobîlas sur ce point la.

La défense : avantage Ojovan

En ce qui concerne ce point de la défense, il n'est pas évidant à donner. Les deux joueurs se sont déjà affronter cette saison, sur un résultat égalitaire à 16 - 16, le 16 janvier dernier. Précédemment au Stade aurillacois, il avait montré, tout au long de la saison de Pro D2, son aspect dominateur dans l'exercice de la mêlée fernée. Projeté sur le devant de la scène après la blessure de Rabah Slimani, le moldave a très bien débuté la saison, notamment sur ses qualités en plaquages, grattages et déblayages. En face, Vadim Cobîlas est un élément essentiel de son équipe au poste de pilier mais il s'approche de la fin de sa carrière tandis que Cristian Ojovan a encore une grande marge pour s'améliorer.

La forme du moment : avantage Cobîlas

L'Union Bordeaux-Bègles, équipe de Vadim Cobîlas, est en très grande forme depuis le début 2021. Les bordelais n'ont pas perdu sur tout le mois de janvier. Malgré un match nul, comme énoncé juste avant, contre l'ASM le 16 janvier, ils ont largement fait la différence à domicile contre l'actuel quatrième du championnat, le Rugby Club toulonnais ainsi que contre le LOU Rugby. Ils sont aussi allés s'imposer d'un petit point sur la pelouse du Racing 92 la semaine dernière. De leur côté, les clermontois ne sont pas ridicule non plus puisqu'ils n'ont perdu qu'un seul match ce mois ci.

Le résultat : 2 - 1 pour Cristian Ojovan

Un peu dans l'ombre de Rabah Slimani, Cristian Ojovan n'a pas encore pu montrer toute l'étendue de ces qualités. Avec un gros potentiel, il manque encore d'expérience qui reste un pilier fondamental à ce poste mais a encore du temps pour se perfectionner. Dans ce duel moldave, c'est donc le clermontois, Cristian Ojovan qui prend le dessus de par sa jeunesse, il est forcément plus habile que son compatriote et malgré son temps de jeu plus faible, il est dominateur dans les mêlées.