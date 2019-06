Ils ne se sont affrontés qu'une seule fois, en février 2018, pour une victoire de Lyon 36-10 ce jour là, et auraient très bien pu ne pas se retrouver sur la pelouse du Matmut-Atlantique de Bordeaux. En effet, longtemps blessé à la malléole, Baptiste Couilloud n'est revenu à la compétition qu'en toute fin de saison quand son vis-à-vis, habituel remplaçant de Morgan Parra, profite de l'absence de ce dernier pour enfiler le costume de titulaire.

L’expérience, avantage Laidlaw

De douze ans l'aîné de son adversaire, Greg Laidlaw part donc avec un gros avantage. A 33 ans et avec 71 sélections avec l'équipe nationale ou encore les Lions Britanniques, l’Écossais fait figure de référence internationale à son poste. Matchs internationaux comme phases finales, le numéro neuf Clermontois possède un solide bagage qui devrait lui permettre d'aborder la rencontre en toute sérénité. Dans les grands rendez-vous, l'homme n'est pas du genre à flancher, comme ses 18 points inscrits en finale de Challenge Cup face à La Rochelle, peuvent le prouver. En face, à seulement 21 ans, Couilloud découvre encore le haut-niveau et a vu sa progression être stoppée par une blessure qui l'a écarté des terrains durant six mois.

Challenge Cup - Greig Laidlaw (Clermont) avec la CoupeIcon Sport

La défense, avantage Couilloud

Il y aura une confrontation de style cet après-midi sur la pelouse de Bordeaux. Porté vers l'offensive, le Lyonnais est un poison pour les défenses adverses, comme il avait su le prouver en barrage face à Montpellier où il fut notamment à l'origine du premier essai conclut par Barassi sur un renversement d'attaque vers le côté fermé.

D'avantage gestionnaire dans son jeu, Laidlaw sait parfaitement impulser le tempo de son équipe, tout en sachant de se mettre au diapason de ses coéquipiers. En 21 matchs, il signe un total de 62 placages réussis cette saison. Dans le même temps, le Français en a réussi 43 en onze rencontres seulement. Un chiffre plus élevé pour l’Écossais, mais qui tourne à l'avantage de Couilloud d'un point vu statistique, avec une moyenne de quatre placages réussis par match, contre trois pour son vis-à-vis.

Top 14 - Baptiste Couilloud (Lyon) contre ToulouseIcon Sport

La forme du moment, match nul

Difficile ici de donner l'avantage à l'un des deux hommes, tant les deux semblent pouvoir apporter à leur équipe en cette fin de saison. Si Laidlaw, qui réalisait déjà une saison de haute volée, livre des prestations des plus abouties depuis qu'il revêt le rôle de titulaire, Couilloud n'est pas en reste. Revenu de sa blessure au début du mois d'avril, le Gône n'a eu de cesse de monter en puissance. De plus, il reste sur une superbe deuxième mi-temps en barrage face à Montpellier.*

Le résultat : 1-1 match nul

Ce sera l'un des duels à suivre cet après-midi. La fougue et la spontanéité de Baptiste Couilloud feront face au pragmatisme de l'expérimenté Laidlaw. Une réelle opposition de style où l'expérience du Clermontois, si précieuse dans de tels rendez-vous, semble tout de même le voir partir avec un temps d'avance. Le joueur est un habitué de ces matchs couperets quand son cadet n'en a disputé que très peu. Considéré comme un des joyaux français a son poste, le Lyonnais avait largement contribué au succès des siens en barrage et se verrait bien réitérer une pareille performance pour confirmer tous les espoirs placés en lui.