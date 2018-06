Top 14 - Jackson : "Je vais probablement être rouillé, mais je veux revenir à mon meilleur niveau"

Rugbyrama : Comment allez-vous Paddy pour votre premier entrainement avec l’USAP ?

Paddy Jackson : Très bien ! Je suis heureux de m’entrainer sur le terrain. Je dois encore apprendre à comprendre les consignes des entraineurs, le nom de tout le monde et aussi apprendre à connaitre mes coéquipiers, mais je suis très heureux d’être là.

Pourquoi avez-vous choisi Perpignan ?

P.J. : J’ai rencontré Patrick, Perry et Christian et ils m’ont vraiment vendu l’endroit en me disant que c’était un endroit agréable à vivre. C’est un nouveau challenge et je suis prêt à m’y confronter. C’est une nouvelle culture, un nouvel environnement aussi, avec beaucoup de soleil ce qui n’est pas super pour ma peau (rires).

Comment vous sentez-vous après une longue période sans avoir joué ?

P.J. : Je suis juste excité de commencer à jouer. Je vais apprendre la culture de l’équipe et rester collé à eux pour recommencer à jouer. Je vais probablement être rouillé après autant de temps, mais je veux revenir à mon meilleur niveau.

Quel est votre but avec cette équipe ? Qu’allez-vous lui apporter ?

P.J. : Tout d’abord, je pense que je veux m’insérer, faire partie intégrante de l’équipe. Je veux faire partie d’une très bonne culture d’équipe, apprendre la langue, apprendre la culture et du point de vue du jeu, je pense que je peux apporter un peu d’expérience que j’ai acquise pendant 6 ans avec l’Ulster et avec l’équipe d’Irlande. Je veux continuer à apprendre et devenir meilleur.

" Il me tarde, je ne peux plus attendre "

C’est un nouveau début de carrière pour vous…

P.J. : Oui ! Il me tarde, je ne peux plus attendre. J’ai également besoin de trouver un endroit pour vivre (rires). Pour le moment, je n’ai pas d’endroit où rester. Je suis à l’hôtel, j’observe les alentours, j’apprends à connaitre l’environnement où j’évolue. Après je reste très concentré sur l’entraînement et sur mon retour au jeu.

Avez-vous vu des vidéos, des moments de la dernière saison de l’USAP ?

P.J. : J’en ai vu quelques-uns oui et je vais en voir plein d’autres avec Patrick dans les semaines à venir. Il va me montrer comment ils jouent et j’ai également vu beaucoup de vidéos de supporters. Ça a aussi été la grosse raison de ma venue ici. C’est un club de rugby énorme, qui a une grande histoire et il me tarde d’en être, d’en faire partie.

Avez-vous été surpris par ces supporters ?

P.J. : Oui, quand j’étais plus jeune, j’avais l’habitude de regarder Perpignan à la télé et je voyais les supporters presque comme des supporters de foot hystériques. Désormais, il me tarde de voir ça et de leur donner un retour pour leur encouragement sur le terrain.

L’engouement fait partie des similarités entre votre ancien club, l’Ulster, et Perpignan...

P.J. : Oui ! C’étaient des supporters géniaux là-bas, à la maison. Ce fut un plaisir de faire partie de cette équipe pendant aussi longtemps, surtout qu’il s’agit de l’endroit où j’ai grandi. Ça va être super de voir cette nouvelle « fanbase » (l’ensemble des supporters) à Perpignan, de voir comment ils vont réagir à mon jeu, au jeu de l’équipe.

" Je veux vraiment aider l’USAP à devenir une équipe puissante dans le Top 14 "

Êtes-vous excité de jouer en TOP 14?

P.J. : Oui, aussi ! Il me tarde vraiment. C’est un autre championnat avec énormément de grands joueurs. C’est également un style de rugby différent donc je dois apprendre rapidement et être prêt à affronter ça.

Vous allez rester ici pendant 2 ans, ce n’est pas seulement un nouveau début de carrière, c’est aussi un grand projet pour vous ?

P.J. : Oui, c’est la culture du jeu qu’ils m’ont vendu et je veux vraiment progresser et continuer à progresser, à devenir meilleur et j’espère que je pourrais m’y faire car je veux vraiment aider l’USAP à devenir une équipe puissante dans le Top 14.

Tom Ecochard est venu vous parler aujourd’hui, est-ce important pour vous d’avoir un numéro 9 qui communique avec son ouvreur ?

P.J. : Oui, Tom est venu me parler et m’aider. Ça ne fait que 2 jours que je suis ici et aujourd’hui, c'était mon premier entrainement. Je ne comprenais pas les consignes dans l’immédiat. J’aime apprendre par moi-même et je pense que ceci est un bon moyen d’apprentissage également, un bon moyen d’y arriver et de continuer à apprendre.

Comptez-vous apprendre le Français ?

P.J. : Oui, je vais l’apprendre. Oui. Oui (en français). Je vais prendre des leçons. C’est important pour moi. Je ne veux pas être quelqu’un qui doit être « porté ». Je veux apprendre et être capable de parler et bientôt je serai capable de vous parler en français, c’est mon plan.