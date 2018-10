Top 14 - Heyneke Meyer (Stade français) : "Rester humble"

Rugbyrama : Quel est votre sentiment après cette victoire ?

Heyneke Meyer : Je suis très fier des joueurs. On s'est relevé après le derby perdu à la maison le week-end dernier. Les joueurs ont montré une belle solidarité, un bel état d'esprit qui nous a permis de gagner ici chez le champion de France. On a joué parfaitement tactiquement. Très bonne défense, très bonne mêlée et très bon jeu au pied.

Top 14 - Julien Arias (Stade Français) contre CastresIcon Sport

Le plan de jeu était basé sur les chandelles ?

H.M. : On a su tard qu'il allait pleuvoir à Castres. On a évidemment changé notre tactique. Mais dire une tactique et la réaliser le jour du match, ce sont deux choses différentes. Et aujourd'hui, tous les joueurs l'ont respectée.

Trois victoires à l'extérieur déjà pour le Stade Français…

H.M. : Oui. Mais jouer à la maison ou à l'extérieur ça doit être pareil dans la tête des joueurs. Lors du stage du début de saison, on a en parlé entre nous. C'était un objectif d'aller gagner des matchs loin de nos bases. Les joueurs croient en leurs potentiels et c'est ça qui fait que nous allons gagner des matchs serrés.

Top 14 - L'équipe du Stade français qui célèbre la victoire contre CastresIcon Sport

Première titularisation pour Julien Delbouis au centre...

H.M. : Il a été magnifique. Depuis le début de la saison il travaille dans le groupe. Il n'a pas eu sa chance avant, mais là c’était l'occasion. Il a été patient. C'est un joueur costaud qui sait attaquer, jouer au pied, faire la passe qui va faire la différence. Puis Julien Delbouis a un véritable mental. C'est quelqu'un qui est fort dans sa tête et c'est très important. Un jour, il portera le maillot de l'équipe de France.

Vous êtes aujourd'hui 2e avec 23 points.

H.M. : C'est bien, mais ce n'est que le début de la saison. On doit rester humble, avoir les pieds sur terre. Il faut prendre les matchs les uns après les autres. Le Top 14 est un long championnat avec de très bonnes équipes et de très bon entraîneurs. Il faut continuer à travailler. Pour le moment le classement est anecdotique, mais je suis content de ne pas jouer le bas du classement évidemment.

Propos recueillis par Alexis Bargallo