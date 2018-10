Top 14 - Face à Clermont, sa bête noire, Grenoble en quête d’exploit

En tête du match à trois. Grenoble a bien négocié les premières confrontations face à ses concurrents directs pour le maintien, Perpignan (31-22) et Agen (9-9). Après un démarrage compliqué, les Grenoblois restent sur deux victoires consécutives au stade des Alpes en Top 14, contre l’Usap et Bordeaux-Bègles - trois en comptant le succès face aux Harlequins en Challenge Cup - plus ce match nul ramené d’Armandie samedi dernier.

"Ça peut paraître un peu paradoxal de dire ça mais il y a un côté plaisant à jouer un maintien parce que chaque victoire a une saveur différente", explique le demi de mêlée Théo Nanette, qui découvre l’élite cette année. "Quand on arrive à faire de belles perf’ face à de grosses équipes, on multiplie par deux la sensation de bonheur et de fierté."

Devançant après huit journées le SUA d’une unité au classement et l’Usap de neuf, le FCG a engrangé 12 points. Ce qui est pris n’est plus à prendre alors que se profile désormais pour lui des oppositions face aux cadors du championnat.

" On reçoit presque l’équipe des All Blacks "

Cela commence samedi (14 h 45) avec la réception de l’ASM, leader impressionnant en ce début de saison. "Toutes les statistiques le disent, Clermont est aujourd’hui largement au-dessus de toutes les équipes de Top 14. C’est une équipe qui fait peur", souligne Fabien Alexandre. "On reçoit presque l’équipe des All Blacks. Tout ce que font les Clermontois est quasiment parfait. Quand tu regardes leurs vidéos, c’est compliqué de trouver un défaut ou un point faible."

Pour le troisième ligne, malgré l’absence des internationaux en sélection ou blessés, il ne faut pas tabler sur une baisse de rendement de l’ASM. Le FCG doit d’abord se concentrer sur lui. "Notre défaut est de ne pas arriver à être constant du début à la fin sur un match", déplore-t-il. "On fait toujours tomber quelques ballons qui sont préjudiciables. C’est sur tous ces détails-là qu’il va falloir être précis, ne donner aux Clermontois que des miettes pour éviter de leur courir après et de se retrouver ensuite derrière les poteaux."

Fabien Alexandre (Grenoble)Icon Sport

Passé par l’ASM entre 2007 et 2009, Fabien Alexandre ajoute : "On sait que si on n’est pas à 120 % sur ce match et qu’on ne se lâche pas, on pourrait recevoir une grosse fessée. Avant les vacances, il faut trouver de l’énergie pour pouvoir gravir cette montagne."

L’Isérois n’a certainement pas oublié les trois dernières raclées administrées par les Auvergnats au FCG dans son antre : 37-17 en mai 2015, 45-12 en mars 2016 et 59-18 en avril 2017. L’ASM est plus généralement la bête noire de Grenoble. Le FCG ne l’a emporté qu’une fois, en février 2014, lors de leurs dix dernières confrontations.

Après Clermont, le Racing, Toulon, Montpellier et Paris

Faire chuter Clermont constituerait donc une énorme performance. "Ce serait un exploit", confirme Théo Nanette, champion de France Espoirs avec l’ASM en 2014. "On sait que ça va être dur mais on va mettre tous les ingrédients pour y arriver. On va continuer à bien préparer ce match pour être prêt samedi."

Un exploit qui prouverait aux Grenoblois qu’ils sont capables de battre aussi une grosse écurie. Idéal pour la confiance et pour s’éloigner de la zone rouge avant la suite des "réjouissances". D’ici la fin de la phase aller le 29 décembre, le FCG va se déplacer au Racing, à Toulon, recevoir Montpellier et rendre visite au Stade français. On a connu menu plus digeste.