Top 14 - Clermont et le Stade français dans les chocs, Perpignan première… Nos pronos

Clermont - Castres

Pour la réception du champion en titre, l'ASM devrait tomber sur une belle défense mais l'emporter. En Challenge Cup, les Clermontois ont pu faire tourner mais engranger un capital confiance important. Si les Castrais montreront une belle opposition, les locaux devraient l'emporter.

Quel est votre pronostic ? Sondage 963 vote(s) Clermont Castres Match nul

Notre pronostic : Victoire de Clermont.

Agen - Grenoble

Ce sera certainement le match le plus tendu du week-end. Un point sépare le 11e et le 13e et une partie du maintien se jouera ce samedi à 18h. Le SU Agen a montré qu'il savait répondre présent dans les matchs couperets. Grâce à son expérience, il devrait se débarasser non sans difficulté du promu isérois.

Quel est votre pronostic ? Sondage 957 vote(s) Agen Grenoble Match nul

Notre pronostic : Victoire d'Agen, bonus défensif pour Grenoble.

Perpignan - Toulouse

Après son exploit retentissant contre le Leinster, le Stade toulousain aura encore un peu la tête dans les étoiles au moment de jouer sur la pelouse d'Aimé-Giral. Faute de profondeur de banc, le XV ne tourne que très peu et la motivation pourrait peut-être manquer, à juste titre. Perpignan s'est rassuré en accrochant le nul à Bordeaux-Bègles et pourrait bien décrocher sa première victoire.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1066 vote(s) Perpignan Toulouse Match nul

Notre pronostic : Victoire de Perpignan, bonus défensif pour Toulouse.

Racing 92 - Pau

La Section est en difficulté en ce début de saison. Peu rassurants au stade du Hameau il y a deux semaines face à Perpignan, les Palois ont d'autant plus de mal à s'imposer à l'extérieur. A la U Arena ce serait en tout cas un exploit. Le Racing a offert un récital contre l'Ulster et reste en très grande forme.

Quel est votre pronostic ? Sondage 870 vote(s) Racing 92 Pau Match nul

Notre pronostic : Victoire du Racing avec bonus offensif.

Stade français - Montpellier

Le choc de ce week-end opposera le dauphin parisien au cador montpelliérain. Ce sera l'occasion pour le Stade français de se tester face à une grosse écurie du championnat. Les deux équipes n'ont pas connu une trêve européenne glorieuse et devront impérativement gagner face à un concurrent direct au top 6. Avec l'avantage du terrain, les Parisiens devraient prendre le dessus.

Quel est votre pronostic ? Sondage 972 vote(s) Stade Français Montpellier Match nul

Notre pronostic : Victoire du Stade français.

Bordeaux-Bègles - Lyon

Match très serré en perspective entre l'UBB qui se cherche une stabilité depuis le début de championnat et Lyon qui vient de connaître sa première en Coupe d'Europe. La bataille sera âpre mais les vainqueurs devraient être les Bordelais. Le Lou manque peut-être encore de consistance pour battre les Girondins chez eux.

Quel est votre pronostic ? Sondage 949 vote(s) Bordeaux-Bègles Lyon Match nul

Notre pronostic : Victoire de Bordeaux-Bègles, bonus défensif pour Lyon.

Toulon - La Rochelle

Ce sont deux formations très en deçà de leurs capacités qui s'affrontent à Mayol. Particulièrement Toulon, qui s'est enfoncé un peu plus en perdant ses deux matchs de Champions Cup. Actuellement douzièmes, les Varois devront absolument retrouver leur suprématie à domicile sous peine de connaître une saison très difficile.

Quel est votre pronostic ? Sondage 952 vote(s) Toulon La Rochelle Match nul

Notre pronostic : Victoire de Toulon, bonus défensif pour La Rochelle.