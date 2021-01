"On est une grande équipe mais sur trente minutes." Camille Lopez avait déjà un peu secoué le cocotier après la défaite contre le Munster (31-39) alors que l’ASM menait 28-9. Contre le Racing, Clermont s’est encore consumé à petit feu malgré un avantage de 10 points à la 45e. Sans être géniaux, les Ciel et Blanc ont grignoté leur retard pour porter l’estocade dans les dernières minutes sur un bel essai de Zebo. Comme le Munster… "Le Racing a eu les moments clés pour concrétiser ses actions et nous on n’a pas su le faire analysait Franck Azéma. La différence est là. Avec les conditions météo compliquées, il fallait avoir le territoire, mettre la pression sur l’adversaire. On a su le faire, bien par moment, mais pas suffisamment dans les moments clés."

Après le MHR et la province irlandaise, c’est une autre équipe au pack dense qui s’est imposée à Clermont. Comme contre les Irlandais, Clermont a mené au score et s’écroule en deuxième mi-temps de manière quasi inéluctable. "Ça commence à casser les couilles avouait sans détour le capitaine Camille Lopez. Simplement car on ne tient pas le match, sur 80 minutes on n’est pas assez dense face à de grosses équipes. On n’a qu’à s’en prendre qu’à nous. C’est trop récurent. On doit monter de niveau et revenir à notre place".

Même Montpellier, à l’agonie cette saison est venu gagner à Montferrand mais ça aussi c’est récurent. "On peut certainement faire une comparaison avec ces matches mais contre le Racing on est dix points devant explique Franck Azéma. Ce n’est pas une grosse avance mais cela nous permet de mieux maîtriser le match sans s’affoler. Petit à petit, avec le manque de ballons et la pression du Racing sur notre conquête, on a manqué de munitions pour les renvoyer chez-eux et les mettre à la faute."

" Ça fait chier, cela dure depuis un mois. Il va falloir réagir sinon on va vivoter dans le milieu de championnat. Il va falloir tous changer de comportement. Cela fait un mois et demi que l’on s'entraîne moins fort. "

Alors oui, malgré la fougue des jumeaux Lanen et de Lucas Dessaigne, les retours de Timani et Van Tonder, le pack clermontois manque cruellement de matériel avec les blessures d’Iturria, de Vahaamahina et de Jedrasiak. "Les blessures, cela fait partie du jeu, de notre métier rappelle Camille Lopez. On a un effectif qui est assez conséquent je pense." Vraiment ? Si les jeunes s’y filent à 200% et ont payé pour apprendre rapidement, le manque de maîtrise sur les fondamentaux est criant. Comme en mêlée fermée, en souffrance cette saison, à droite comme à gauche et pénalisée à 7 reprises face au Racing. "Ça fait chier, cela dure depuis un mois regrette Camille Lopez. Il va falloir réagir sinon on va vivoter dans le milieu de championnat. Il va falloir tous changer de comportement. Cela fait un mois et demi que l’on s'entraîne moins fort. Le Racing a été pragmatique, n’a rien fait d’exceptionnel mais avec un jeu de pression et une bonne conquête. C’est les bases et nous on a eu du déficit là-dedans sur la mêlée et la touche avec une rampe de lancement qui est morte, sans munitions. Et cela fait un petit moment. Si on est fort sur les bases, ce match on doit le gagner 100 fois. Nous devons faire le dos rond et changer d’attitude."

Trois défaites de rang à domicile, c’est lourd même dans ce rugby des "terrains neutres". Aujourd’hui, on peut bien se demander quelle équipe ne viendra pas avec des ambitions de victoire au Michelin tant que l’ASM n’aura pas retrouvé une conquête digne de son rang ?

" C’est la troisième fois que l’on perd à la maison et contre des grosses écuries. C’est ce type de match là que nous avons envie de gagner pour capitaliser de la confiance et rester sur une bonne dynamique. Mais on s’enlise là-dedans… "

Après un début de saison prometteur et un match flamboyant à Bristol, l’ASM est redevenu ordinaire. Un vrai gâchis alors que les recrues étaient au rendez-vous et offraient à l’ASM une ligne de trois-quarts au gros potentiel avec Barraque et Matsushima ajoutés aux retours de Moala, Raka et Penaud. Mais sans pack conquérant, point de salut.

Mais au moins son capitaine semble avoir un début de piste pour rectifier le tir en pointant le manque d’investissement collectif. "Je parle de l’investissement aux entraînements, sur des attitudes, des trucs... c'est du ressenti. Ce n'est pas pour ça que l'on perd dimanche, dans l'intensité on a fait de bonnes choses. Mais si on veut jouer le Top 6, on va affronter que des grosses équipes comme le Racing, le Munster... Tu ne peux pas te permettre de manquer autant de maîtrise sur un match." On a connu des discours plus fades du côté des Jaune et Bleu.

Avant (peut-être) d’aller à Pau puis d’enchaîner sur deux matches capitaux en Champions Cup, Clermont est dans une spirale négative. "Il y a de la frustration, c’est la troisième fois que l’on perd à la maison et contre des grosses écuries regrettait Franck Azéma. C’est ce type de match là que nous avons envie de gagner pour capitaliser de la confiance et rester sur une bonne dynamique. Mais on s’enlise là-dedans. Même avec deux matches en moins comptablement ce n’est pas bon…"

Ces deux matches en retard, ce sont un déplacement à l’UBB et la réception du LOU… Avec cette nouvelle défaite contre le Racing, l’ASM s’est mis une pression supplémentaire sur les épaules. "Comptablement et mentalement, ce n’est pas la meilleure façon de commencer l’année" confirmait Sébastien Bézy. A l’ASM, on cherche vite à tenir ses résolutions.