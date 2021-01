Des fins de match de folie

Encore une fois, le CAB s’est fait peur. Alors qu’ils menaient 25 à 13 et que Toulon était réduit à 14 pour les 25 dernières minutes, les joueurs de Jérémy Davidson ont failli s’incliner. À quoi cela s’est joué ? À une pénalité de Takulua qui frôle le poteau et qui laisse les Toulonnais à deux petits points des Brivistes alors qu’il ne restait que deux minutes à jouer à Amédée-Domenech. Le manager anglais des Corréziens affirmait après la rencontre "Je pense que maintenant l’équipe est habituée à ces fins de matchs qui font un peu peur. Il faut faire confiance aux joueurs, ils grandissent en maturité grâce à ça. Nous n’avons jamais baissé les bras comme d’habitude, c’est de bon augure pour le futur".

Il est vrai que ces derniers temps, Brive fait tout pour se faire peur. Lors de la dernière rencontre à domicile, face à Montpellier, les Brivistes avaient dû remonter un handicap de 19 points pour coiffer le MHR à la toute dernière minute sur le score de 23-22. Fin décembre, à Castres, cette fois-ci, c’est Thomas Laranjeira qui avait permis à son équipe de s’imposer d’un petit point grâce à une pénalité dans les dernières minutes. Dernièrement, à Pau, où le CAB s’est imposé de 5 points, les coéquipiers de Saïd Hirèche avaient subi en fin de match, mais avaient réussi, comme face à Toulon, à résister.

Cette force de caractère, preuve du mental en acier que possède cette équipe, est néanmoins le reflet de l’inconstance dont peuvent faire preuve les Corréziens en fin de match. Thomas Acquier déclarait après la victoire face à Toulon "On gagne ce match, mais on se fait peur, j’espère que dans quelques mois, on pourra le gagner avec plus de points d’avance et surtout plus sereinement". Il est vrai que les joueurs de Jérémy Davidson ont semblé plus en difficulté suite au carton rouge reçu par Duncan Paia'aua. Les Toulonnais, galvanisés, ont ensuite pris le dessus, notamment en conquête, face à des Brivistes qui semblaient empruntés. Toutefois, l’essentiel est là, Brive remporte sa 5e victoire lors des 6 derniers matchs et comme le dirait Patrice Collazo "ils sont dans un rythme de qualifiable".

La "Team Fijdi" aux commandes

C’est l’expression qu’a utilisée le trois-quart centre Joris Jurand en conférence de presse après la rencontre face à Toulon. La "Team Fidji". Mais qui est-elle ? Elle est composée de 6 joueurs. Buliruarua, Kamikamica et Bituniyata sont les 3 qui brillent le plus actuellement. Mais Galala, Narisia et Tuicuvu sont également des maillons importants de l'effectif briviste. Il est vrai que lors des dernières sorties du CAB, les Fidjiens de Brive se font remarquer et pour les bonnes raisons. Plutôt à l’aise avec le ballon, ils le prouvent en étant décisifs ces dernières semaines. Le troisième ligne, Kamikamica, avait notamment marqué un essai face au Stade français Paris malgré la défaite, mais avait surtout marqué le premier essai de son équipe la semaine dernière face à Pau. Sur la pelouse du Hameau, Bituniyata avait également marqué un essai, preuve de la grande forme des Fidjiens.

Encore ce week-end, ils ont brillé. Buliruarua a inscrit le premier essai. Le second ? Bituniyata trouve une première faille dans la défense du RCT, Buliruarua, encore lui, est au relais, fixe la défense et envoie Joris Jurand derrière la ligne. L’arrière du CAB les a qualifiés de «joueurs exceptionnels», et même si, parfois, ils sont inconstants et irréguliers, on peut lui donner en partie raison, puisqu’ils contribuent aux bons résultats actuels des brivistes.

Des ambitions revues à la hausse ?

Après cette victoire face à Toulon, Brive possède actuellement 34 points et est 9eme au classement. Pourtant, le maintien n’est pas assuré comme l’a affirmé Thomas Acquier après la rencontre face au RCT "Je pense que le maintien se jouera aux alentours des 50 points. Ce soir, on est à 34 points, cela vous donne une idée de ce qui reste à accomplir. Il faut prendre le plus de points possible, cette lutte va durer un moment et personne ne baissera les bras". Pourtant, Thomas Acquier et ses coéquipiers semblent plus sur un rythme d’équipe qui joue le Top 6 que sur une équipe qui joue le maintien. Mais l’heure n’est pas à s’enflammer en Corrèze. Ils sont encore 5 avec Montpellier, Pau, Castres et Bayonne à se battre pour la place de barragiste et rien n’est encore fait.

Joris Jurand soulignait lui le fait que, match après match, son équipe se rapproche du maintien "Lorsque nous avions gagné à Agen, on avait dit que nous avions fait un petit pas, là ce soir on peut dire qu’on fait un pas un peu plus grand. Mais il faut toujours rester concentré, se dire que ça peut aller très vite dans l’autre sens également. On a des matchs importants qui vont arriver et la fin de saison est très loin d’être terminée". Le mental d’acier qu’est en train de construire ce groupe lui sera certainement d’une grande aide pour aborder les prochaines échéances et notamment ce déplacement à Bayonne dans quinze jours.

