Bordeaux-Lyon

C’est le match au sommet de cette quinzième journée. Les deux équipes qui s’échangent la tête du Top 14 depuis le début de la saison s’affrontent à Chaban-Delmas. Un match que l’on espère du même niveau et de la même intensité que le match aller qui avait vu le LOU s’imposer difficilement. Une partie qui sent la poudre donc, où le vainqueur frappera un grand coup sur le championnat. L’avantage du terrain devrait faire la différence en faveur des Bordelais, qui seraient bien inspirés de ne laisser aucun point de bonus à leur adversaire d’un jour.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1679 vote(s) Bordeaux Match nul Lyon

Notre pronostic : Victoire de l’UBB

Montpellier-Bayonne

Affiche à priori déséquilibrée au GGL Stadium. Les Montpelliérains, après avoir ramené un bon point de bonus défensif de leur déplacement à La Rochelle, chercheront à prendre les cinq points dans la course aux phases finales. Ils vont affronter une formation bayonnaise en grande difficulté qui reste sur sept rencontres sans victoire. La défaite à Jean-Dauger face à Agen lors de la dernière journée a fait très mal aux têtes basques. Difficile d’imaginer les joueurs de Yannick Bru relever la tête face à ceux de Xavier Garbajosa, qui auront la volonté de proposer un beau spectacle à leurs supporters.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1522 vote(s) Montpellier Match nul Bayonne

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Montpellier

Pau-Clermont

Cette rencontre peut marquer le renouveau de la Section Paloise. Les Béarnais restent sur trois défaites consécutives dans leur stade du Hameau et sur un revers plus que douloureux à Brive où ils menaient jusqu’à la 75e minute. La réception de l’ASM est donc un tournant dans la saison des Palois. Clermont, qui, lui aussi ne réalise pas la saison espérée. Septièmes au classement, les joueurs de Franck Azéma n’ont pas leur rendement habituel et engranger des points à l'extérieur devient urgent. Les Auvergnats devraient se déplacer avec la meilleure équipe possible, avec notamment le retour de Wesley Fofana aux affaires.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1604 vote(s) Pau Match nul Clermont

Notre pronostic : Courte victoire de Clermont, bonus défensif pour Pau

Toulon-Brive

Effacer la défaite sur la pelouse de Lyon, les Toulonnais auront comme objectif de reprendre leur marche en avant. Retrouver le goût du succès après la série de 12 victoires consécutives, qui a pris fin à Gerland. Pour cela, les Varois pourront compter sur les relâchés du groupe France comme Carbonel, Hériteau ou encore Gros. Face à eux, les Brivistes se viennent à Mayol sans pression avec l’envie de préparer au mieux importantissime réception d’Agen dans une semaine. L’équipe remaniée de Brive risque d’avoir du mal à contrer les offensives toulonnaises tout au long de la rencontre.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1477 vote(s) Toulon Match nul Brive

Notre pronostic : Victoire de Toulon avec le bonus offensif

Stade Français-La Rochelle

C’est paradoxal, mais malgré un net regain de forme avec notamment un nul à Montpellier ou une victoire contre Toulouse, les Parisiens sont encore lanterne rouge du Top 14. Pour cette rencontre ils pourront compter sur Sekou Macalou de retour mais devront se passer de Gaël Fickou et Jonathan Danty au centre de l’attaque. Jules Plisson fera son retour à Jean-Bouin sous les couleurs rochelaises, le demi d’ouverture marche sur l’eau depuis son départ de la capitale. Il aura à coeur de faire une bonne prestation face à son ancien club. Pas sur que cela suffise aux Rochelais pour arracher une victoire et consolider leur place sur le podium.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1535 vote(s) Stade Français Match nul La Rochelle

Notre pronostic : Victoire de Paris, bonus défensif pour La Rochelle

Agen-Castres

La bataille du maintien bat son plein et elle va connaître un nouveau tournant ce dimanche. Les Agenais, revigorés après leur belle victoire à Bayonne lors de la dernière journée, ont l’occasion de frapper fort en s’imposant face à Castres. Des Tarnais, qui ont basculé dans une course au maintien qui ne leur était pas promise en début de saison. Pour ce match, Mauricio Reggiardo enregistre le retour de son capitaine Mathieu Babillot, après cinq mois d’absence, et de son pilier droit Wilfried Hounkpatin, qui a quitté le groupe France après une petite blessure aux côtes. Des retours qui vont peser dans la balance et peut être réveillé le caractère des Castrais.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1488 vote(s) Agen Match nul Castres

Notre pronostic : Victoire de Castres, bonus défensif pour Agen

Racing 92-Toulouse

Du spectacle est à prévoir sur le pelouse synthétique de la Paris La Défense Arena. Les Racingmen, en grande forme, restent sur une écrasante victoire face à Castres dans le Tarn. L’objectif des Franciliens est clair, intégrer le podium du Top 14, ils sont actuellement quatrièmes. D’un autre côté, les Toulousains arborent la rencontre avec moins de pression mais autant d’ambition. Sixièmes au classement avant le match, un succès les installerait confortablement dans le Top 6. Malgré tout, après deux contre-performances chez eux face à Bayonne et Agen, difficile de voir le Racing s’incliner dans son stade face à ces Toulousains.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1572 vote(s) Racing 92 Match nul Toulouse

Notre pronostic : Victoire du Racing 92