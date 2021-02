"Arthur est en bonne progression mais l’opération a eu lieu sur une épaule déjà opérée avant donc le délai est un peu plus long expliquait Franck Azéma. C’est pour ça qu’il a été immobilisé longtemps… Par contre, il était frustré car il ne voyait pas d’avancée mais sur les trois dernières semaines, il y a d’énormes progrès et il a retrouvé le sourire. Il recourt dehors, il retrouve de la force et c’est bon de le revoir comme ça. Comme pour tous les blessés c’est dur mais quand tu fais le minimum que tu restes à l’intérieur et que tu ne travailles que de la mobilité c’est frustrant." Avec le départ de Sitaleki Timani, le coach clermontois n’est pas mécontent de récupérer un joueur polyvalent dans l’alignement. "On a des garçons qui peuvent pallier au départ de Timani et on va voir aussi l’évolution de Joël Everson dans ce poste là avec sa qualité physique. Peceli (Yato) peut jouer, Arthur aussi… On ne pourra pas combler le départ de "Sita" car Sita, c’est Sita mais on va voir comment avoir de la rotation avec les spécialistes du poste et les autres pour avoir de la souplesse dans notre paquet d’avants et être adaptable en cours de match dans ce format là." Nommé capitaine contre Pau et Brive avant sa blessure, l’ASM devrait retrouver avec Iturria l’un de ses leaders dans quelques semaines.

Signes encourageants pour Alexandre Lapandry

Pour affronter Lyon vendredi soir, l’ASM devrait se passer du Japonais Kotaro Matsushima (lésion ischios-jambiers). La blessure n’est pas grave selon son entraîneur mais le temps de récupération est court. Idem pour Wesley Fofana (cuisse). En revanche, Etienne Fourcade, forfait contre l’UBB (béquille cuisse), Apisai Naqalevu (genou) et Jacobus Van Tonder (commotion) postulent pour défier le LOU. Enfin, pour Alexandre Lapandry (commotions), le protocole de reprise évolue "petit à petit" selon Franck Azéma. " On y va sans précipiter les choses et par rapport à son ressenti. Il a le sourire, il se sent bien, il dort bien et retrouve de la mobilité et c’est encourageant. On verra avec d’autres examens de contrôle pour voir si tout est sécurisé et être tranquille…"