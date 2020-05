Teddy Baubigny (Racing 92)

Partageant son temps de jeu avec Camille Chat et Ole Avei la saison dernière, Baubigny a été propulsé sur le devant de la scène en 2019/2020. Entre le départ du Samoan et les participations de Chat à la Coupe du monde puis au 6 Nations, le talonneur de 21 ans a été le titulaire du poste une bonne partie de la saison, à 12 reprises exactement en Top 14. Les observateurs ont pu admirer ses qualités physiques, son explosivité balle en main et son adresse au lancer. Des qualités qui l'ont conduit à remplacer son coéquipier Camille Chat, blessé, dans le groupe du XV de France pendant le Tournoi.

Quentin Lespiaucq-Brettes (Pau)

Intronisé capitaine de la Section, le joueur formé à Dax a parfaitement montré l'exemple malgré une saison collective compliquée terminée, avec une douzième place au classement juste avant l'interruption du Top 14. À 25 ans, ce talonneur hyperactif et très mobile arrive au sommet de son art. Titularisé à 10 reprises à championnat, il a été décisif à de nombreuses reprises, notamment face à Castres lors de la 8e journée où il a inscrit un doublé pour mener les siens jusqu'à la victoire.

Pierre Bourgarit (La Rochelle)

Plus appelé en Bleu depuis le Tournoi des 6 Nations 2019, Pierre Bourgarit n'en reste pas moins l'un des meilleurs talonneurs du Top 14. Le phénomène formé à Auch continue année après année de faire étalage de ses charges lourdes et de ses démarrages fulgurants. S'il n'a joué que 9 matchs de Top 14 cette saison, notamment à cause d'une suspension qui l'a tenu éloigné des terrains tout le mois de décembre, son retour en championnat fin janvier a été remarqué, avec deux essais marqués coup sur coup face à Montpellier et au Stade français.

Pierre Bourgarit (La Rochelle).Icon Sport

Jean-Charles Orioli (La Rochelle)

Si l'on ajoute l'international argentin Facundo Bosch (7 sélections), le Stade rochelais était l'un des clubs de Top 14 les mieux lotis au talonnage. Dans cette rotation à trois et pour sa troisième saison chez les Maritimes, Jean-Charles Orioli a encore une fois réalisé un exercice de qualité. S'il n'a été titularisé qu'à quatre reprises, il s'est révélé être un remplaçant très précieux, dont la régularité et la maîtrise des fondamentaux ont été cruciaux dans les fins de matchs tendues. À 30 ans et dans sa onzième saison professionnelle, l'ex-pensionnaire de Mayol a encore prouvé qu'il était une valeur sûre du championnat.

Jody Jenneker (Castres)

Pour sa dernière saison sous le maillot du CO et à 35 ans, le Sud-Africain a réalisé un exercice plein, avec 15 matchs jouées en Top 14 pour 10 titularisations. À la pointe du combat et toujours très réguliers sur ses lancers, il a aussi été un excellent meneur de ballons portés, en témoignent ses deux essais inscrits, face à Montpellier lors de la première journée, puis contre Lyon lors d'un match dédié à la mémoire de l'ancien troisième ligne Ibrahim Diarra. Passé par les Sharks, Dijon, Lyon, Oyonnax et donc après quatre saisons passées à Castres, il découvrira le Pro D2 l'an prochain à Valence Romans.

Anthony Étrillard (Toulon)

La saison d'Anthony Étrillard était magnifique. Revenu de blessure pour la 6e journée de Top 14, le talonneur formé à Bayonne avait enfilé le costume de titulaire indiscutable au RCT après le départ de Guilhem Guirado à Montpellier. Un costume qu'il a étrenné à 7 reprises en championnat, montrant sa puissance en mêlée fermée ainsi que ses talents de lanceurs et de gratteur. Des performances majuscules qui l'avaient conduit à faire partie de la première liste de Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Une préparation à laquelle le joueur de 27 ans n'a jamais pu participer, se fracturant le péroné contre les Scarlets en Challenge Cup. S'il est rétabli physiquement, son retour sur les terrains en septembre sera à surveiller.

Top 14 - Anthony Étrillard (Toulon) contre le Stade françaisIcon Sport

Lucas Rey (Pau)

Dans sa troisième saison plaine avec la Section, Lucas Rey a parfaitement assuré son rôle de doublure de Quentin Lespiaucq-Brettes. Et même plus, puisqu'il a tout de même été titularisé à 7 reprises en 17 journées, et qu'il a été décisif à plusieurs reprises, notamment lors du déplacement au Stade français où il a inscrit l'essai qui offrait le bonus offensif aux Palois. Talonneur mobile, puissant et très solides sur les fondamentaux du poste, Rey (23 ans) fait complètement partie de l'avenir mais aussi du présent de la Section paloise.

Maxime Delonca (Bayonne)

À 31 ans et après cinq saisons en Pro D2, le talonneur a redécouvert le Top 14, qu'il avait connu avec Perpignan entre 2010 et 2014. Et il a profité de l'absence de Torsten van Jaarsveld, retenu avec la Namibie pour la Coupe du monde, pour se partager le poste avec Lamothe, l'autre Maxime de l'Aviron. Moins explosif et mobile que son jeune coéquipier prêté par l'UBB, Delonca s'est démarqué par sa rudesse dans les phases de combat et ses lancers en touche impeccables. Des qualités qui l'ont amené à disputer 11 rencontres de championnat sous les ordres de Yannick Bru, et même inscrire un essai à Montpellier. Un retour dans l'élite amplement réussi pour le Catalan.