Merling, Fonteneau, Tingaud, Guazzini, Bouscatel… Quel serait le meilleur président de la LNR ?

Les potentiels candidats pour la succession de Paul Goze à la présidence de la LNR n’ont pas attendu le lancement officiel de la campagne pour commencer à prendre position. Ce n’est qu’hier, jeudi, que la Ligue Nationale de Rugby a annoncé que l'appel aux candidatures pour le Comité Directeur de la LNR, passage obligé pour qui prétend être élu président, a été fixé du 5 au 19 février prochain. Quant à l’élection, elle se déroulera donc le 23 mars. Jusqu’à cette date, les différents potentiels candidats vont donc avancer leur pion, plus ou moins à découvert. La candidature de Vincent Merling ne semble plus faire aucun doute. Le président de La Rochelle attend d’avoir pu rencontrer tous les présidents de Pro D2 avant de se prononcer. Son plus fort soutien, Jacky Lorenzetti, président du Racing 92, assure qu’il est le candidat idoine.

Mais d’autres devraient se lancer dans la course. Jean-François Fonteneau, le président d’Agen, n’a jamais caché son souhait de se présenter à cette élection sans jamais officialiser sa décision. On dit de lui qu’il serait alors le candidat de Bernard Laporte. Il jure que c’est faux. "Bernard Laporte est un ami depuis plus de 30 ans, mais nous pouvons être en désaccord, confiait-il il y a peu dans ces colonnes. Et notre amitié peut servir à nous dire nos vérités." On prête également à son prédécesseur à Agen, Alain Tingaud, aujourd’hui vice-président de la LNR, le rêve d’accéder en haut de la pyramide. L’homme s’est fait discret ces derniers temps. Pour mieux se préparer à la joute ? A voir.

Certaines personnalités du monde du rugby poussent également pour une nouvelle candidature de Max Guazzini, battu en 2012 par Paul Goze. Ce dernier n’a fait aucune déclaration en ce sens, mais s’interroge probablement. L’ancien homme fort du Stade français a été un des grands artisans du développement du rugby. Il pourrait être une incarnation forte de l’institution. Ironie de l’histoire, René Bouscatel, ancien président du Stade toulousain, adversaire de Guazzini lors de la grande époque des "Clasicos" rêve d’un retour au premier plan. Il se pose en éventuel candidat du consensus.

Toutefois à cette heure, aucun candidat n’est officiellement déclaré. Les consultations des uns et des autres se font dans l’ombre, chacun affine sa stratégie pour être prêt le jour J. Et vous, qu’en pensez-vous ? Quel serait le meilleur président de la Ligue Nationale de Rugby pour les quatre prochaines années ?