Sanconnie blessé et absent au moins un mois !

Mauvaise nouvelle pour Brive et éventuellement pour le XV de France. Le jeune flanker souffre d’une entorse du genou et sera absent au moins un mois. Le troisième-ligne avait dû quitter ses coéquipiers dès la 18ème minute du match contre Montpellier. Sa participation éventuelle au premier match du Tournoi des 6 nations des Bleus contre l’Irlande le 3 février est d’ores et déjà très compromise. Sanconnie n’a pourtant joué que 5 matchs depuis le début de la saison, tous en tant que titulaire.