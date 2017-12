Racing 92 : la retraite pour Dambielle ?

Faute de proposition concrète dans la région parisienne, qu’il ne souhaite pas quitter pour des raisons privées, l’ouvreur formé à Auch et passé par Biarritz, Brive et La Rochelle aurait décidé de mettre fin à sa carrière et se consacrer pleinement à son projet de reconversion dans le coaching sportif. Dambielle joue au Racing 92 depuis 2012.