Clermont retrouve le sourire face à l'UBB

L'ASM renoue avec la victoire. Deux semaines après son élimination européenne, et sept jour après la claque reçue sur la pelouse du Stade Français, les Jaunards ont battu Bordeaux-Bègles ce samedi à Marcel-Michelin. Au terme d'une rencontre sans grand enjeu, pluvieuse et particulièrement hachée, la formation de Franck Azéma a pris son temps, puis a déroulé après l'heure de jeu. Si le pied impérial de Morgan Parra (7/7, 18 points) a assuré la victoire, ce sont les avants "jaune et bleu" qui ont permis aux Clermontois de récolter le bonus offensif. John Ulugia (59e), Loni Uhila (71e) et le jeune Jaco Van Tonder après la sirène et pour son premier match en Top 14 ont planté les trois essais auvergnats de la rencontre. Trois réalisations synonymes de victoire bonifiée. En face, Bordeaux-Bègles s'est montré beaucoup trop indiscipliné pour prétendre rivaliser dans ce match. Seule une pénalité de Baptiste Serin en première période a sauvé l'honneur des Girondins.

Morgan Parra (Clermont)Icon Sport

Faudrait-il commencer par la seule information de la soirée du côté clermontois ? S'il ne faisait plus aucun doute, même après une saison chaotique, le maintien en Top 14 est officiellement acquis du côté de l'ASM. Après sa sérieuse victoire contre Bordeaux-Bègles aujourd'hui, les Clermontois ont relevé le maigre enjeu de cette rencontre entre deux équipes aux ambitions déchues.

Le banc fait la différence

Au-delà de cette anecdote, difficile de trouver une motivation débordante sur la pelouse de Marcel-Michelin ce samedi. Entre fin de saison en roue libre et des conditions pluvieuses, le public clermontois n'a pas assisté à la rencontre la plus transcendante de la saison. Et pourtant, l'ASM a composée une partition plutôt maîtrisée. Si les Girondins n'ont pas offert une grande résistance aux Jaunards, ces derniers ont pris le temps de signer une victoire rassurante sur le plan tactique.

Derrière le trop plein d'indiscipline de Bordeaux-Bègles, Morgan Parra a fait le premier break de ce match grâce à un jeu au pied impérial. Derrière, l'ASM a pu compter sur ses avants, dominateurs en mêlée, et son banc qui a fini le travail en seulement vingt minutes.

Jaco Van Tonder, 55ème joueur clermontois utilisé cette saison

Après l'heure de jeu, John Ulugia, Loni Uhila et Jaco Van Tonder ont signé trois essais jusqu'à lors inespérés. Le jeune deuxième ligne, 55ème joueur clermontois utilisé cette saison, a signé le premier essai de sa carrière en Top 14. Pour son premier match dans l'élite. Ce succès bonifié permet aux Auvergnats de retrouver le sourire à quelques semaines du terme de la saison. Tout le contraire en revanche pour l'UBB.