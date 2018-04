Agen est quasiment maintenu

Prestation majuscule du SU Agen ce samedi soir sur la pelouse de Pau ! Complètement maîtres de leur sujet, les Agenais ont planté pas moins de quatre essais à la Section dont un triplé de Nakosi pour s’offrir un précieux deuxième succès à l’extérieur de la saison (22-33). Malgré trois essais marqués et un score en leur faveur à la pause (22-20), les Béarnais ont sombré en deuxième période et signent une très mauvaise opération en vu des phases finales.

Thibault Daubagna de Pau - Pau vs AgenIcon Sport

Portés par leur large victoire dans le duel de la peur face à Oyonnax samedi dernier (36-21), les Agenais n’avaient rien à perdre ce samedi du côté du Hameau. On ne s’attendait quand même pas à ce qu’ils fassent autant mordre la poussière à l’un des clubs du top 6 ! À l’image d’un Filipo Nakosi intenable sur son aile, le SUA a joué tous les nombreux ballons qu’on lui a rendu et a même monopolisé la gonfle pendant la majorité de la partie. Une maîtrise à toute épreuve et même un 13-0 infligé aux Palois dans le deuxième acte, de quoi faire sourire Mauricio Reggiardo qui avait pourtant aligné sa jeune garde. Du haut de ses 18 ans, Thomas Vincent vivait notamment sa première titularisation chez les pros à l’ouverture. Il s’est révélé impeccable au pied (5/6, 13 points) et dans l'animation bien épaulé par un Ricky Januarie des grands jours.

Yoan Tanga Mangene de Agen - Pau vs AgenIcon Sport

Douche froide pour la Section

À l’inverse, les joueurs Béarnais ont coulé à pic dans ce match. C’est d’ailleurs avant le coup de sifflet final que leur entraîneur Simon Mannix est allé féliciter le banc adverse avant de rentrer au vestiaire avec le regard noir qu’on lui connaît. Cette troisième défaite de la saison à domicile est une douche froide pour la Section qui n’a peut-être pas encore digéré ce revers sur le fil la semaine dernière à Bordeaux-Bègles (19-18). Des Palois surpris par l’agressivité du SUA et maladroits ballon en main. Ajoutez à cela l’indiscipline et vous aurez le combo infernal d’un match raté sur sa pelouse. Pire, l’ouvreur néo-zélandais Colin Slade est sorti sur blessure avant la sirène visiblement touché à la jambe droite. Quand cela ne veut pas...

Ben Mowen de Pau - Pau vs AgenIcon Sport

Après trois ans d’invincibilité face à Agen, la Section Paloise s’incline à domicile (22-33) sans le bonus défensif. Une très mauvaise opération comptable car La Rochelle et Lyon ne sont qu’à un point derrière et pourraient en profiter pour évincer Pau du Top 6 à deux journées de la fin de la phase régulière. Le SUA en revanche assure quasiment son maintien. Avec la défaite simple de Brive à Oyonnax et un point terrain de plus que le CAB après leurs deux confrontations, les Agenais sont même assurés de ne pas terminer derniers du championnat et joueront, dans le pire des cas, un barrage avec le finaliste de Pro D2.