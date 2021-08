C’est sous un soleil rayonnant que ce lundi, les entraînements du Stade toulousain ont repris à Ernest-Wallon. Après plusieurs semaines de vacances bien méritées, les champions de France se sont retrouvés pour préparer la prochaine saison. " Nous avions besoin de vacances, confiait Thomas Ramos dans nos colonnes en début de semaine. On s’est remis en forme au fur et à mesure pour arriver ce lundi dans un état de forme convenable." Pour témoigner de la bonne tenue des joueurs durant leurs six semaines de vacances, le fameux « Bronco test » se tenait en début de semaine. Ce dernier évalue leur état de forme physique et a donné satisfaction au staff. "Les résultats sont très positifs, rassurait Jérôme Cazalbou, le manager du haut niveau. Nous n’avons pas trop de craintes sur le fait que les joueurs ont bien travaillé, n’ont pas perdu leurs repères et sont déjà concentrés sur le premier match."

Avant de disputer cette revanche de la dernière finale, face à La Rochelle, début septembre, les Toulousains ont établi un plan de reprise au millimètre pour permettre aux joueurs de redevenir compétitifs au plus vite. Et ce, malgré la reprise plutôt tardive du groupe professionnel. "Nous sommes conscients que l’on entame une course contre-la-montre, concède Cazalbou. Si nous avons repris aussi tard, c’est aussi parce que nous sommes allés loin en championnat. Nous avons donné six semaines de congé pour qu’il y ait une vraie récupération.' Ce choix assumé de laisser du temps aux joueurs a obligé le staff à planifier scrupuleusement l’ordre de bataille de la reprise. "Ça va nous contraindre à utiliser tous les instants qui nous sont donnés pour optimiser notre préparation. Comme on aime bien le jeu de ballon, on veut aussi amener rapidement une appétence pour le rugby", détaille Cazalbou.

Un stage pour tout assimiler

Mais cette semaine, c’est un groupe incomplet qui a retrouvé le chemin des terrains puisque les internationaux moins de 20 ans sont toujours en vacances jusqu’à la fin du week-end, tout comme Anthony Jelonch, une des rares recrues. Le troisième ligne n’intégrera le groupe qu’à partir du 23 août mais était tout de même présent à la reprise, pour saluer avec le sourire ses nouveaux coéquipiers. L’autre recrue phare, Tim Nanai-Williams, était lui bien sur le terrain. "Comme souvent dans le club, il y a peu de recrues, ce qui facilite l’intégration des nouveaux", justifie Cazalbou.

Le groupe quasiment complet se retrouvera en tout cas la semaine prochaine, lors d’un stage de plusieurs jours à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales). L’occasion de travailler sur les nouvelles spécificités du jeu. "Il y a pas mal de règles qui changent donc le stage va nous permettre aussi de bien les assimiler et de mettre en place une réflexion avec le staff, détaille le manager du haut niveau. Tout ça afin que tout soit mis en place lors de ce stage et que lors du match contre Toulon à Nîmes, le cadre soit posé." Un programme calculé, qui doit amener les champions en titre vers cette nouvelle saison attendue. En attendant, c’est une course contre-la-montre qui commence.

Par Yanis GUILLOU