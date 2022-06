"Tout le monde était prêt à livrer un gros combat, a-t-il expliqué. Castres était peut-être plus frais, plus réaliste. Ils nous ont cognés devant. Cela aurait pu tourner en notre faveur mais Castres mérite sa place en finale. La saison a été très dure, avec beaucoup de choses. Le Covid, les doublons, les six défaites d'affilée... Mais on a su relever la tête. C'est dommage, cela ne se joue pas à grand-chose. Mais ce n'est pas une saison ratée. C'est une belle saison, même si ce n'est pas dans les standards du Stade toulousain. On reviendra plus forts."