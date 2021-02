Le débat sur la formule du championnat d'élite fait rage et pour l'instant, aucun président de Pro D2 n'a souhaité prendre la parole à ce sujet. Où vous placez-vous ?

Je représente un club qui aurait pu monter la saison dernière, qui a souffert d'une épidémie de Covid -Chinois, Anglais ou Tchèque, peu importe- , qui a perdu des points à cause de ça, qui n’a pas demandé à monter ou être maintenu et qui joue en accord avec le protocole médical LNR, en acceptant que la pandémie fait maintenant partie de notre vie. Mais votre question ne doit pas appeler à une réponse basée simplement sur l'intérêt d’un club, elle doit être le fruit d’une réflexion sur l’intérêt général de tous les clubs Pro D2 et Top 14 confondus.

Vous ne répondez pas à la question...

Je ne suis pas opposé au Top 16, au Top 12, au Top 13... Dans un monde idéal, je proposerais même un Top 30 pour rendre tout le monde heureux. Quelle que soit la formule retenue, elle doit être le fruit d’une réflexion sportive (dates, repos, santé des joueurs...) et économique (revenus jour de match, droits télés...) et non pas répondre à la situation conjoncturelle d’un ou plusieurs clubs. Pour cela il me semble compliqué de changer les règles en cours de saison à quelques mois de la suivante ; j’ose donc espérer que si réflexion il y a au sujet du Top 16, on parle bien de la saison 2022/23. Enfin, je pose cette question : pourquoi changer une formule qui marche ?

Quid du projet de coupe de France énoncé par Didier Lacroix pour épauler le Top 12 ? Il aurait le mérite de libérer plus de dates pour l'équipe de France..

Ca me fait penser à la ligue d’été américaine de basket, où l'on fait jouer des joueurs dans une compétition sans réel intérêt sportif pour ensuite les mettre à disposition du recrutement des franchises NBA. Transposé au rugby français, ça donnerait ceci : la FFR sélectionne les meilleurs joueurs du Top 12 et les clubs du Top 12 sélectionnent les joueurs pour la coupe de France. En en-dessous, que se passe-t-il ? Attention, donc, à ne pas déshabiller de tout intérêt sportif la compétition réunissant les dix-huit clubs de Pro D 2....

Que concluez-vous ?

Sur les quatre dernières années, le reversement des droits télés initialement placé à 60 / 40 en faveur des clubs de Top 14 s'est transformé en 67 / 33, toujours en faveur des clubs de l'élite ; j'espère donc qu'on ne vas pas continuer à creuser l’écart entre les deux divisions et à terme installer un séparatisme qui engendrerait la création d’une ligue fermée. Il faut à tout prix conserver le brassage entre les divisions. Il faut rétablir le 60/40 et revoir le système des « montées descente » afin de permettre aux clubs de Pro D2 de se pérenniser en élite, lorsqu’ils montent.