Qu’avez-vous ressenti à Toyota, pour votre première sélection ?

Les Japonais jouaient dans tous les sens en première mi-temps. Sur le terrain, je me disais : « Ouaou, c’est intense ! » En deuxième période, nous avons néanmoins su accélérer, notamment par le biais de nos talentueux trois-quarts. Yoram (Moefana a fait un match incroyable. Mais c’est son habitude de faire des jolies passes et détruire des mecs.

Le sélectionneur Fabien Galthié disait après la rencontre que vous aviez réalisé trente minutes de très haut niveau...

Après la rencontre, je savais pas comment me juger. J’ai en tout cas donné tout ce que je pouvais et plus tard, je debrieferai ma rencontre avec Fabien Galthié et les coachs.

Etait-ce pour vous inespéré de participer à cette tournée d’été ?

Cette tournée était un objectf clair. J’avais été convoqué pour le Tournoi des 6 Nations et n’avais pu honorer cette convocation. Maintenant, je profite donc d’une superbe aventure avec un groupe vraiment sympa.

Pourriez-vous brouiller les cartes à un poste de numéro 5 particulièrement bien fourni, avec Paul Willemse ou Romain Taofifenua ?

Oula… Il y a du très solide à ce poste.... Je vais rester humble et vous répondre que je fais de mon mieux, voilà tout.