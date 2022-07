Matthis Lebel : 7/10

Le Toulousain était dans un grand jour. Sur la lancée de sa fin de saison, il a fait parler sa confiance pour aller marquer un pur essai d’ailier en bout de ligne, en débordant son vis-à-vis (9e). Il était proche du doublé après avoir de nouveau déposé son opposant direct (21e). Bon dans les airs (30e), il a récupéré et bien exploité un ballon qui a amené un temps fort (44e). Il est en forme et ça s'est vu.

Yoan Tanga : 6/10

Défensivement, il s’est encore démené dans le sillage de son dernier match. Meilleur défenseur du match (malgré un plaquage manqué sur Tatafu au plus mauvais moment, heureusement sans conséquences), énorme d’activité à l’image de son important contest de la 62e, Tanga a en contrepartie connu un certain déchet offensif, avec plusieurs duels subis et surtout cette inattention au soutien de Bamba, qui provoqua la perte de balle à l’origine du deuxième essai nippon.

Thomas Jolmes : 3/10

Auteur d’une excellente première demi-heure la semaine dernière, il n’a pas démarré sur le même tempo, concédant deux grossières pertes de balle (6e, 33e) et manquant plusieurs plaquages, notamment sur son vis-à-vis Waqa. Remplacé à la 43e par Thomas Lavault, qui a bataillé dans son style caractéristique, sans céder à son péché mignon de l’indiscipline mais sans vraiment peser sur les débats non plus.