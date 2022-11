Une semaine après la claque que leur a infligée l'Italie à Florence (28-27), les Wallabies chercheront eux à se remettre d'aplomb alors que se profile la Coupe du monde l'année prochaine en France. Classée numéro un au classement mondial de World Rugby, l'Irlande a l'occasion de faire aussi bien qu'entre novembre 2016 et novembre 2018, quand toutes les équipes l'ayant affrontées sur ses terres avaient chuté.

Le retour de Johnny Sexton à l'ouverture, après une béquille reçue fin octobre lors de la victoire 19-16 contre les Sud-Africains, est une bonne nouvelle pour son sélectionneur, l'Anglais Andy Farrell. D'autant que sa doublure à l'ouverture, Joey Carbery, est sur le flanc après une commotion cérébrale lors de la victoire contre les Fidji, samedi dernier (35-17).

A 37 ans, Sexton demeure le maître à jouer des joueurs au trèfle. Il est du reste en lice pour le titre de meilleur joueur de l'année, qui sera dévoilé dimanche, en compétition avec son compatriote Josh van der Flier, le Français Antoine Dupont et le Sud-Africain Lukhanyo Am. Mais à choisir, le talisman des Irlandais ne réfléchirait pas longtemps: "Je préférerais la victoire - et bien jouer samedi - plutôt que de gagner ça (le trophée), parce qu'au final, ce n'est jamais qu'un point de vue", a-t-il dit.

Côté australien, le sélectionneur Dave Rennie a besoin de rassurer après la défaite historique infligée le week-end dernier par l'Italie. En douze matches joués cette année sous sa conduite, les Wallabies n'ont décroché que quatre victoires. Pour défier l'Irlande, il a choisi de miser sur l'expérience en titularisant le demi d'ouverture Bernard Foley et le demi de mêlée Nic White. "Nous avons tous été amèrement déçus après la performance du week-end dernier, a déclaré Rennie. Nous valons mieux que ça et nous avons besoin d'une réponse contre l'Irlande." Les Wallabies sont toujours en quête d'un premier succès dans cette tournée d'automne après s'être inclinés en France (30-29) il y a deux semaines puis en Italie le week-end dernier.

Les compositions

Le XV de départ de l'Irlande : Keenan - Hansen, Ringrose, McCloskey, O'Brien - (o) Sexton (cap.), (m) Gibson-Park - Doris, van der Flier, O'Mahony - Ryan, Beirne - Furlong, Sheehan, Porter.

Remplaçants : Herring, Healy, Bealham, McCarthy, Conan, Casey, Crowley, Aki.

Sélectionneur: Andy Farrell (ENG)

Le XV de départ de l'Australie : Kellaway - Nawaqanitawase, Ikitau, Paisami, Wright - (o) Foley, (m) White - Valetini, Hooper, Holloway - Neville, Frost - Alaalatoa, Porecki, Slipper (cap.) .

Remplaçants : Fainga'a, Robertson, Tupou, Skelton, Samu, Gordon, Lolesio, Petaia.

Sélectionneur: Dave Rennie (NZL)