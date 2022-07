Pourquoi avez-vous choisi de titulariser le jeune Max Spring à l’arrière ?

Il est entré dans le vestiaire et venu chercher le maillot, comme on dit. Ca a commencé par ses peformances avec le Racing 92, tout au long de la saison. On l’a ensuite appelé avec les Barbarians britanniques et à Twickenham, il a fait un très gros match. Alors, même s’il a été handicapé par le Covid lors de la première semaine de préparation, ses perfomances nous poussent à lui donner le maillot.

Vous attendez-vous à ce que Max Spring soit testé sous les ballons hauts par les trois-quarts japonais, à Tokyo ?

Oui, il sera testé. Nos ailiers et Matthieu (Jalibert), qui occupe souvent le fond du terrain en couverture, aussi. Les Japonais proposeront plus de jeu au pied, même si leur ADN est de porter le ballon devant la ligne de défense. Je pense que ça ressemblera plus à un rugby européen.

Qui sera le buteur au stade national de Tokyo, en l’absence de Melvyn Jaminet ?

Maxime Lucu sera le buteur.

Avez-vous été tenté de donner la chance à d’autres joueurs, qui repartiront du Japon sans avoir disputé de match ?

Il y a des joueurs qui ont travaillé avec nous pendant quatre semaines et n’auront pas la chance de porter le maillot du XV de France mais j’espère qu’ils en auront toujours autant envie. Ils ont compris les exigences, la méthode et la vision que l’on a. On a beaucoup ouvert l’équipe à d’autres potentiels, au Japon. Je le répète : cette tournée est un incubateur et il y a des joueurs qui n’ont pas perdu leur temps au Japon. Il y a des joueurs qui intègreront bientôt le XV de France.

Que pensez-vous de la composition d’équipe japonaise ?

Quand je vois leurs finisseurs, Jamie Joseph et son staff semblent reconsiérer l’apport du banc de manière différente : sur le banc, ils auront des joueurs plus puissants, plus expérimentés qu’au match aller. Leur alignement, aussi, a largement été revu à la hausse. Ils vont vouloir matcher en touche.

Savez-vous que ce week-end, à Aix-en-Provence, la Namibie et le Kenya s’affronteront pour obtenir leur ticket en vue du Mondial ?

On suit cette compétition avec intérêt. On sait que l’équipe du Kenya, très physique, et la Namibie, petite sœur de l’équipe d’Afrique du Sud, vont se disputer le ticket pour participer à la Coupe du monde 2023.