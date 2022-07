Matthis Lebel

Peu de Français ont réussi à tirer leur épingle du jeu face aux Japonais. Néanmoins, Matthis Lebel a réussi à le faire, surtout en première mi-temps. Par deux fois, il a mis la défense nippone en grande difficulté. Lors de sa première prise d’initiative, il a terminé derrière l’en-but, lors de la deuxième, il a battu son vis-à-vis grâce à un cadrage débordement d’école. Malheureusement, l’action n’est pas allée au bout. Tout de même un bon match du Toulousain.

Matthis Lebel - XV de FranceIcon Sport

Sekou Macalou

Alors oui, le Parisien a été sanctionné à deux reprises pour avoir conservé le ballon au sol, mais on lui pardonnera. Une nouvelle fois entré à l’aile en lieu et place de Damian Penaud, Macalou a prouvé qu’il avait toutes les qualités pour évoluer à ce poste. Quelques secondes après son entrée en jeu, il est à la réception d’un coup de pied rasant de Spring pour terminer à quelques centimètres de la ligne. Puis par la suite il a fait étalage de sa puissance et sa défense, logiquement au-dessus de la moyenne pour un ailier.

Ryohei Yamanaka

Quel match de la part de l’arrière japonais ! Forfait pour la premier test après un test positif au Covid-19, Yamanaka s’est bien rattrapé du côté de Tokyo. Précis au pied et toujours bien placé en fond de terrain, il a tout d’abord pleinement rempli sa mission de numéro quinze. Et puis il a surtout inscrit un doublé ! Par deux fois, il a été à la conclusion de belles actions collectives. Un apport offensif de haut niveau mais également défensif, en atteste son beau plaquage sur Damian Penaud dans le premier acte.

Ben Gunter

Sur chaque attaque française il a asséné les plaquages sans compter, dans chaque ruck il a mis ses mains pour ralentir le jeu tricolore, Ben Gunter a réalisé un match plein ce samedi. Déjà intéressant lors du premier affrontement, il a répondu à toutes les attentes placées en lui. Il a gratté quelques ballons importants, comme par exemple aux alentours de l’heure de jeu sous ses poteaux après une pénalité rapidement jouée par Baptiste Couilloud.

Flops :

Thomas Jolmes

Le deuxième ligne bordelais n’aura pas su confirmer. Auteur d’une première mi-temps pas que remarquée la semaine passée, Thomas Jolmes était scruté de près lors de ce second test. Et bien force est de constater que cette deuxième sélection a été plus compliquée que prévue pour le Bordelo-Bèglais. Très peu en vue ballon en main, il n’a pas marqué ses adversaires avec des plaquages appuyés.

Thomas Jolmes - XV de FranceIcon Sport

Demba Bamba

Tout comme Thomas Jolmes, le pilier lyonnais a déçu ce samedi à Tokyo. Bamba a tenté, mais a souvent raté. Dès les premières minutes, il a commis un en-avant assez bête qui a annihilé un bon contre à jouer côté français. Ensuite, il n’a cessé de percuter avec énormément d’envie sans pour autant parvenir à mettre dans l’avancée le pack tricolore. De même en défense où il a subi les impacts face aux attaquants nippons. Un match à oublier pour Demba Bamba, sorti dès le début du second acte par le staff français.

Tevita Tatafu

Lui aussi avait était une bonne surprise lors de premier test sous la tunique japonaise. Le second et dernier duel ne laissera pas un grand souvenir au numéro huit nippon. Entré après la pause, il s’est tout d’abord montré discret avant de penser offrir la victoire aux siens à cinq minutes du terme. Malheureusement, il a commis un en-avant au moment d’aplatir avant d’en commettre un autre sur l’action qui a suivi. Entrée mitigée pour Tatafu.