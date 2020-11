Les Françaises auront de quoi être déçues après le coup de sifflet final. Les Françaises ont failli faire tomber les Anglaises dans l'antre de Twickenham mais ont dû s'incliner d'une courte tête (25-23). Pourtant, les coéquipières de la capitaine Gaëlle Hermet ont mené la quasi totalité de la rencontre. Après une pénalité de Caroline Drouin, les Red Roses ont répliqué avec un essai en force d'Harrisson. Mais les Bleues n'ont jamais lâché le fil du match. Sur une touche perdue par les Anglaises, c'est Emeline Gros qui pouvait redonner l'avantage aux Tricolores. Un avantage qui va même être etendu juste avant la mi-temps sur une superbe action. À la relance, Shannon Izar va effectué une superbe relance et croiser avec Cyrielle Banet. L'ailière à Montpellier perce et va déposer l'arrière anglaise d'un superbe crochet. À la mi-temps, les Bleues sont devant avec une belle avance 15-5.

Le doublé de Banet... puis plus rien

Les Anglaises vont revenir avec de toutes autres intentions en deuxième période. Coupable d'un mauvais geste au sol, Bannet va laisser ses partenaires à 14 en écopant d'un carton jaune. La sanction est immédiate avec un essai sur maul des Anglaises. Mais les Bleues vont faire rideau avec une bonne défense et une touche qui perturbe l'alignement adverse. Drouin va amener le score à 18-10 (51e) avant le doublé de Cyrielle Banet, bien décalée en bout de ligne par Safi N'Diaye. Les Bleues mènent dès lors 23-10 mais le staff anglais avait réagi juste avant. Les huit remplaçantes vont rentrer d'un seul coup. Un déclic espéré qui va rapidement arriver. Car en effet, les Françaises vont complètement s'écrouler.

Deux essais coup sur coup vont ramener les Red Roses à seulement un point. Mais les Françaises vont tenir malgré les coup de butoirs et les assauts des Britanniques. Mais une ultime pénalité va être sifflée contre les Bleues. Dans les 22 mètres, la tâche est bien trop facile pour Emily Scarratt, meilleure joueurse du monde. L'Angleterre s'impose finalement 25-23 et les Bleues peuvent avoir beaucoup de regrets. Après la lourde défaite du week-end dernier à Grenoble (33-10) c'est un nouveau coup dur pour les joueuses d'Annick Hayraud, qui n'ont plus battu l'Angleterre depuis sept confrontations maintenant en 2018.