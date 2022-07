Série d'été : France - All Blacks à Nantes (1986), le grand récit d'une "sauvagerie"

C'est l'un des matchs les plus évoqués, les plus célébrés de la grande Histoire du XV de France. Jamais auparavant les Bleus n’avaient à ce point surpassé les maîtres des antipodes, par l’ampleur du score (16-3) mais aussi par la manière. A propos de ce France-All Blacks 1986 à Nantes, on a souvent parlé de "sauvagerie".

L’engagement des Bleus y fut total, c’est vrai. Le halo légendaire qui entoure cette partie s’est ensuite trouvé enrichi par toute une série de récits épars, complémentaires, parfois contradictoires : les témoignages des All Blacks sidérés, bien sûr ; et des Français hallucinés de ce qu’ils avaient été capables de faire, de vivre.

Cette rencontre fut plus qu’un simple test-match. Ce fut aussi un contexte, avec un premier test à Toulouse vécu comme une humiliation, suivi d’un stage terrible. Puis un avant-match incandescent, dans la moiteur des vestiaires de Nantes. Ce match a aussi basculé dans une autre dimension par la personnalité hors norme d’un sélectionneur inoubliable : Jacques Fouroux. Pourrait-on aujourd’hui préparer une équipe comme le faisait le "Petit Caporal" ?

Le match de Nantes s’est finalement poursuivi bien après son coup de sifflet final, entre des déclarations tapageuses et contestables, des allusions sulfureuses à de la violence, à du dopage. Le retour du bâton.

En cette période estivale, Midi Olympique vous invite dans les secrets de cet instant de légende du rugby français. Nous avons revu cette débauche d’énergie tricolore, nous avons interrogé la quasi-totalité des protagonistes et retracé les lignes du mythe, pour en démêler le vrai du faux.

Ep. 1 - Humilié, Fouroux au pied du mur dans la Ville rose

Ep. 2 – Quatres jours en enfer : la folle semaine de préparation

Ep. 3 – Dans la moiteur du vestiaire, une horde sauvage

Ep. 4 – Le chef d’œuvre du caporal Fouroux

Ep. 5 – Shelford, une blessure aux testicules qui met le feu aux poudres

Ep. 6 – Dopage, violence et Coupe du monde : le mythe et ses conséquences