Test Match - L'Australien Hodge forfait pour les Blacks et l'Europe

Hodge, qui a joué les neuf tests de l'Australie en 2018 jusque-là, s'est blessé vendredi à l'entraînement, juste avant le départ des Wallabies pour le Japon où il doivent affronter la Nouvelle-Zélande le 27 octobre à Yokohama. Le nom de son remplaçant n'a pas été annoncé immédiatement. Le troisième ligne aile Angus Cottrell, qui espère faire ses débuts avec les Wallabies, s'est lui aussi blessé. Souffrant à un genou, sa participation aux prochains tests est remise en cause mais pas encore totalement écartée, selon la Fédération. Il sera remplacé par Pete Samu contre les All Blacks, mais pourrait jouer en Europe où l'Australie doit affronter le pays de Galles à Cardiff le 10 novembre, l'Italie à Padoue le 17 novembre et l'Angleterre à Twickenham le 24 novembre pour ses trois derniers matches de l'année.

Le groupe de l'Australie pour le test contre la Nouvelle-Zélande le 27 octobre à Yokohama (Japon):

Avants (17): Jermaine Ainsley, Allan Alaalatoa, Rory Arnold, Adam Coleman, Jack Dempsey, Folau Fainga'a, Ned Hanigan, Jed Holloway, Michael Hooper (cap), Sekope Kepu, Tolu Latu, Brandon Paenga-Amosa, David Pocock, Izack Rodda, Rob Simmons, Scott Sio, Taniela Tupou

Arrières (12): Tom Banks, Kurtley Beale, Israel Folau, Bernard Foley, Will Genia, Jake Gordon, Dane Haylett-Petty, Samu Kerevi, Marika Koroibete, Jack Maddocks, Sefa Naivalu, Nick Phipps