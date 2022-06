Selon les informations de nos confrères de RMC Sport, aucun diffuseur français n'a prévu, pour le moment, de programmer les deux matchs du XV de France lors de la tournée au Japon (2 et 9 juillet).

"Pour le moment nous ne diffusons pas ces matchs" a confié Canal+ à RMC Sport. Canal+ avait pourtant diffusé la saison dernière les matchs du XV de France contre l'Australie. Même réponse du côté de France Télévisions et de TF1 qui ne prévoient pas de retransmettre les deux matchs contre le Japon.

Les deux tests matchs sont programmés dans la matinée en France (à 8h et 7h50) et pourraient se jouer dans un certain anonymat.