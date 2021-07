On aurait aimé écrire que 31 ans après la bande à Blanco, celle de Jelonch avait réalisé la performance de s’imposer en Australie. Il faudra attendre pour cela. Car pourtant tout semblait écrit, tout semblait fait, jusqu’à cette touche à la 81e. Sur un lancer d’Etrillard, et une déviation difficile, ni Iribaren, ni Jaminet, n’est parvenu à dégager, offrant alors une dernière munition à des Wallabies venus obtenir une pénalité pour une position de hors-jeu, réussie par Lolesio (84e), offrant la gagne à une équipe d’Australie qui n’avait pas mené du match.

Juste avant, Danty avait signé un contest gagnant et l’on devinait la joie des tricolores aux poings rageurs de Woki. Finalement, ce fut un aller-retour brutal au niveau des émotions car après un combat intense et un XV de France présent, malgré une certaine indiscipline et une mêlée pas toujours très sereine, cette défaite est cruelle. On pourra parler d’inexpérience de la jeunesse, d’erreurs inhérentes pour des débuts à ce niveau, pour autant l’adversaire manquait aussi d’expérience et l’erreur, comme il y en a dans tous les matchs, coûte cher.

Gabin Villière auteur d’un doublé

L’occasion rêvée de s’imposer sur ce premier match de la tournée australienne s’expliquait notamment par la belle entame de match. Gabin Villière se montrait à son avantage, d’un doublé. D’abord après un ballon perdu par la mêlée adverse et une fixation des avants pour un jeu de passes des trois-quarts propulsant l’ailier (6e). Puis dans la foulée d’une autre mêlée, sur une belle remise à l’intérieur (22e). Dans les deux cas, Danty était le passeur décisif. Mais on regrettera aussi cette transformation manquée par Carbonel sur le premier essai, en position idéale, qui a du sens au regard de l’écart final au tableau d’affichage… Si la fébrilité australienne de début de rencontre a laissé place à plus de rythme et de pression, il y avait mieux à faire. Et ce malgré cet essai de Penga-Amosa sur ballon porté (34e), et de Hooper sur une charge gagnante après une pénaltouche dans le money time (71e).

Fabien Galthié sait qu’il va encore devoir insister sur les fins de match, comme face à l’Angleterre lors de la Tournée d’Automne, comme face à l’Ecosse lors du Tournoi des VI Nations... Néanmoins, il faut reconnaitre que l’on a encore vu de belles choses durant ce match avec de nombreux bizuths. À la mêlée, Couilloud s’est montré à son avantage, animant bien et se distinguant par un plaquage courageux sur Valetini (43e), Cretin a montré qu’il s’imposait comme un cadre devant et Danty a confirmé son statut de patron derrière.