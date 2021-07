Que retenez-vous de ce succès historique ?

On retient la victoire qu’on cherche depuis le début de la tournée, tout simplement. Je suis très fier du comportement des joueurs.

Dans ce match la défense française a été héroïque, comment avez-vous senti vos joueurs ?

La défense c’est la structure et l'épine dorsale d’une équipe. Une équipe qui défend c’est une équipe solidaire on vit comme on défend et aujourd’hui c’était un nouvel exemple après la bonne prestation réalisée au premier test.

Pourquoi avez-vous privilégier Melvyn Jaminet à la place de Louis Carbonel en tant que buteur ?

Il a fait 100% ce soir, vous avez votre réponse.

Comment avez-vous vécu la dernière mêlée ?

On était dans le dur Killian Geraci est sorti tôt, ce sont des moments particuliers car les joueurs ont touché du doigt l’irrationnel. Comme je l'ai dit mercredi dernier après la défaite, il nous fallait du caractère caractère. Et sur cette action il n'y avait pas de questions à se poser les joueurs rentrés étaient prêts à renverser la mêlée. Cameron avait des crampes, Enzo Forletta, Romain Taoffifenua et Demba Bamba ont fait comprendre à Anthony (Jelonch) qu’on pouvait bien pousser la mêlée.

Après 31 ans sans victoire en Australie, comment évaluez-vous cette tournée ?

Depuis le début on s'était dit que tout serait positif jusqu’à la fin. Aujourd'hui on sent bien les fondations solides, une équipe prête à en découdre selon n’importe quel scénario. Le rugby français et le calendrier nous ont forcé à prendre des décisions et les joueurs répondent présent.

Avant le troisième test samedi, quelle est la stratégie par rapport à l'effectif ?

Nous avons inclus 5 joueurs aujourd'hui qui nous ont vraiment apporté. Pour la composition on va attendre tranquillement pour ce dernier match. On va profiter jusqu’au du peu de temps qu'il nous reste ensemble demain il y a la fête nationale et nous souhaitons vivre cela de manière délicieuse, mais aussi avec détermination.

Attribuez-vous cette victoire uniquement à des facteurs irrationnels ?

Le haut niveau c’est le chaos, l’intensité. Nous avons su être opportunistes, structurés, on a eu des temps faibles mais on est toujours revenu dans la partie. On a essayer de frapper là où ils ne nous attendaient pas et l’important c’était de matcher avec eux jusqu’à à la fin et de jouer avec nos forces. C’est ce que les joueurs ont fait admirablement.

Certains joueurs peuvent-ils débuter un troisième match d'affilée ?

Honnêtement je ne sais pas, la seule chose que je peux vous dire peux vous dire ce soir on va profiter avec délice ce soir on est tous habités par ce sentiment de fierté. Nos éducateurs, supporters et familles sont fiers je l'espère et nous allons tranquillement avancer vers ce troisième test.

