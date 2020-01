Suivez la 18ème journée de Pro D2 ce weekend en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player

Retrouvez le programme TV complet du weekend sur Eurosport 2 et Eurosport Player :

Vendredi 24 janvier - En direct sur Eurosport 2

19h00 - Grand Format Oyonnax Rugby / Biarritz Olympique PB.

19h30 - Commission de discipline. Benjamin Kayser (ancien international français) sera l'invité de Mourad Boudjellal .

(ancien international français) sera l'invité de . 19h45 - Les Tontons Flankers. Présenté par Christian Califano . Avec Jean-Baptiste Lafond , Christophe Moni et Olivier Magne .

. Avec , et . 20h35 - AS BEZIERS HERAULT / FC GRENOBLE RUGBY en direct du Stade Raoul-Barrière.

en direct du Stade Raoul-Barrière. 22h35 - Soir de Pro D2 présenté par Damien Bourdeilh.

Et à 20h00, vous pourrez suivre les 4 autres rencontres du jour en direct sur Eurosport Player et Eurosport 360:



Soyaux-Angoulême XV / US Montalbanaise

USON Nevers / Provence Rugby

Colomiers Rugby / RC Vannes

Stade Aurillacois / Rouen Normandie Rugby

La rencontre US Carcassonne / Valence Romans est reportée pour cause d'intempéries.

Dimanche 26 janvier - En direct sur Eurosport 2

14h30 - STADE MONTOIS RUGBY / USA PERPIGNAN en direct du Stade Guy Boniface.

en direct du Stade Guy Boniface. 16h20 - Au Contact.

18h00 - Le Film de la Pro D2.

