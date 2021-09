Smith forfait, Ostrikov à Mont-de-Marsan... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce mercredi

Smith forfait pour le reste du Rugby Championship

Le demi de mêlée Aaron Smith ne rejoindra pas le groupe néo-zélandais dans le Queensland pour terminer le Rugby Championship. En attente de son deuxième enfant, Smith n'a pas voulu risquer d'être absent lors de l'accouchement prévu pour novembre. Bloqué au pays, il jouera néammoins pour les Manawatū Turbos, dans le championnat nationale de son pays : "C'est malheureux de ne pas me voir avec les All Blacks. Mais il me reste matchs à disputer sous le maillot des Turbos pour atteindre l'étape des 50 apparitions avec l'équipe et je suis très impatient d'y arriver."

Ostrikov attendu en renfort

Confronté à l'indisponibilité de plusieurs deuxième ligne, Mont-de-Marsan cherchait un joker médical : selon nos informations, l'actuel leader du Pro D2 devrait enrôler Andrei Ostrikov (34 ans). L'international russe (40 sélections) était sans club depuis la fin de son contrat avec Grenoble en juin. Il avait précédemment porté les couleurs d'Agen, d'Aurillac et des Sale Sharks.

Radosavljevic et Ambadiang entendus par la commission de discipline

Convoqué ce mercredi 15 septembre, Ludovic Radosavljevic a été entendu par la commission de discipline après avoir prononcé des propos racistes il y a deux semaine à l'encontre de Christian Ambadiang, ailier de Nevers. Ce dernier a aussi été entendu par la commission en sa qualité de victime des propos racistes.

Le XV de départ des Springboks

Jacques Nienaber cherche la continuité pour son XV de départ. Ce samedi, les Springboks chercheront à gagner le match retour face aux Wallabies. Handré Pollard et Duane Vermeulen sont titulaires, Damian Willemse est sur le banc. Deux changements ont été effectué. Orie et Nyakane remplace de Jager et Kitshoff.

Le XV de départ : 15. Willie Le Roux ; 14. Sbu Nkosi, 13. Lukhanyo Am, 12. Damian De Allende, 11. Makazole Mapimpi ; 10. Handré Pollard (o), 9. Faf de Klerk (m) ; 7. Franco Mostert, 8. Duane Vermeulen, 6. Siya Kolisi (c) ; 5. Marvin Orie, 4. Eben Etzebeth, 3. Frans Malherbe, 2. Bongi Mbonambi, 1. Trevor Nyakane.

Le banc : 16. Malcolm Marx, 17. Steven Kitshoff, 18. Vincent Koch, 19. Marco van Staden, 20. Kwagga Smith, 21. Jasper Wiese, 22. Herschel Jantjies, 23. Damian Willemse.

Lons Section paloise engage la première japonaise du championnat français féminin

Le club de Lons Section paloise a engagé Makiko Tomita, la première joueuse japonaise de l'histoire du championnat de France féminin. Formé cet été, l'union entre Lons et la Section paloise jouera en Elite 1 féminine cette saison.