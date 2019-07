Devant un public venu en nombre pour soutenir leur conquête olympique, au stade Michel-Bendichou, les Bleus ont été à la hauteur du rendez-vous pour le début des phases finales du TQO. En quart, Jean-Pascal Barraque et ses partenaires ont aisément dominé la Géorgie au terme d'une partie plutôt maîtrisée (28-0). Pour l'occasion, deux changements avaient été opérés dans l'équipe de départ, Pierre-Gilles Lakafia et Terry Bouhraoua prenant la place de Rémi Siega et Stephen Parez. Après soixante-dix secondes de jeu et une belle séquence collective, Pierre-Gilles Lakafia ouvrait d'ailleurs le bal.

En dépit de quelques fautes de main, les Tricolores gardaient la mainmise et une nouvelle action au long cours était concrétisée par Sacha Valleau juste avant la mi-temps (14-0). La seconde période permettait aux hommes de Jérôme Daret de se rassurer. Sur le plan offensif, en inscrivant deux nouveaux essais par Terry Bouhraoua et Jean-Pascal Barraque, mais aussi en défense, un des axes de progression relevés par les joueurs la veille. "Il faut améliorer la communication, être moins fainéants sur les déplacements et être plus agressifs", avait noté Jean-Pascal Barraque.

Le zéro pointé de la Géorgie au tableau d'affichage constitue la plus belle des réponses. Un sursaut à confirmer par la suite. Dans le dernier carré désormais, les Bleus se retrouvent à deux marches de Tokyo. Pour se rapprocher de leur objectif, ils devront l'emporter face à l'Irlande ou à l'Allemagne, dont le quart est programmé aux alentours de midi.