Une heure après le succès de Bleus devant la Géorgie (28-0), l'Irlande a pris le meilleur sur l'Allemagne (22-0) et s'invite aussi dans le dernier carré. Ces retrouvailles s'annoncent musclées : "Nous avons battu les Irlandais deux fois à Moscou, évoque Jean-Pascal Barraque. Je pense qu'ils auront à cœur de faire un gros match pour nous battre. Mais nous l'allons pas lâcher prise. De toute façon, nous allons gagner ce tournoi." Et le capitaine de lâcher, le sourire en coin : "Les Irlandais, on ne les aime pas."

Marvin O'Connor s'attend de son côté à un sacré défi : "Ca va être très dur. Ce sont toujours des matchs tendus face à cette très belle équipe. Ils ont réalisé de grosses performances sur le circuit mondial cette année." Une seule de ces deux sélections pourra espérer aller directement à Tokyo.