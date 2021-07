Clarke a stupéfié le monde du rugby lors de ses débuts internationaux l'année dernière, utilisant notamment son puissant gabarit de 1,89 mètre et 107 kilos pour se jouer de la fragile défense des Wallabies lors d'un test contre l'Australie en octobre dernier à Auckland.L'immense ailier a été qualifié de "joueur spécial" par le capitaine des All Blacks, Sam Cane, et sa performance a immédiatement suscité des comparaisons avec le regretté Jonah Lomu, lui même ancien ailier des All Blacks et considéré comme la première superstar mondiale du rugby dans les années 1990.

Clarke, qui évolue avec les Blues, a choisi de ne pas participer au récent Super Rugby Trans-Tasman puis aux tests des All Blacks prévus face aux Tonga et aux Fidji en juillet pour tenter sa chance aux Jeux olympiques de Tokyo avec la sélection néo-zélandaise à VII.L'entraîneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à VII, Clark Laidlaw, a déclaré qu'il s'agissait de la sélection la plus ardue qu'il avait effectué et que les trois remplaçants désignés, dont Clarke, devaient continuer à se préparer comme s'ils allaient jouer.

"Aller aux Jeux olympiques est le point culminant de quatre ou cinq années de travail. Nous en étions conscients en tant qu'entraîneurs et sélectionneurs, donc nous nous sommes assurés d'être très clairs sur la façon dont nous voulions jouer le jeu, où en étaient les joueurs, et nous avons choisi la meilleure équipe pour aller de l'avant", a déclaré Laidlaw.

"Lorsque vous n'avez que 12 joueurs pour un tournoi, et qu'il peut faire 40 degrés avec une forte humidité, il est important d'avoir des joueurs qui peuvent tourner et partager la charge tout au long d'un week-end tout en assumant leur rôle principal", a-t-il souligné. La Nouvelle-Zélande est l'équipe de rugby à VII la mieux classée au monde et fait partie des favoris pour la médaille d'or à Tokyo, après avoir échoué en demi-finale à Rio de Janeiro il y a cinq ans. Elle débutera dans la poule A avec l'Australie, l'Argentine et la Corée du Sud.