Servat positif à son tour, trois changements dans le groupe des Bleus… Les 5 infos de ce mercredi

Servat également testé positif

Après avoir appris mardi que le sélectionneur du XV de France avait été testé positif à la Covid-19, mercredi c’est l’entraîneur des avants William Servat qui a aussi été testé positif au Coronavirus. Au total, trois membres du staff sont positifs. Ils ne présentent aucun symptome mais sont logiquement placés à l’isolement. Suite aux derniers tests, aucun joueur n’a été testé positif. Ils ont donc eu le droit de rentrer chez eux avant de retrouver Marcoussis en fin de semaine. Vendredi de nouveaux tests seront effectués à l’ensemble des joueurs et de l’encadrement des Bleus.

Trois changements dans le groupe

Libéré pour pouvoir passer quelques jours chez eux, les joueurs français vont revenir vendredi au Centre National de Rugby de Marcoussis pour préparer le prochain match du Tournoi des 6 Nations 2021 contre l’Ecosse. Malgré les problèmes du début de semaine liés à la Covid-19, l’encadrement du XV de France a dévoilé la liste des 31 joueurs. Trois changements ont été décidés par Fabien Galthié et son staff. Hassane Kolingar (Racing 92), Baptiste Pesenti (Pau), et Dorian Aldegheri (Toulouse) repartent dans leur club tandis que Jean-Baptiste Gros (Toulon), Swan Rebbadj (Toulon) et Demba Bamba (Lyon) sont appelé pour préparer ce match.

Tournoi terminé pour Fagerson

La commission de discipline du Tournoi des 6 Nations a statué sur le sort du pilier écossais Zander Fagerson. Coupable d’un plaquage haut sur le Gallois Wyn Jones, le joueur des Glasgow Warriors a été suspendu quatre semaines. Fagerson ratera donc les matchs contre la France, l’Irlande et l’Italie.

Heem rebondit chez les Blues

Après avoir quitté le Rugby Club Toulonnais il y a quelques semaines pour raisons familiales, l’ailier néo-zélandais a retrouvé un club. Il s’agit de la franchise des Auckland Blues. L’ancienne star du Sevens retourne dans une ville qu’il connait bien puisqu’il y est né. Le club a annoncé qu’il prenait la dernière place de la liste des joueurs engagés dans le Super Rugby Aotearoa 2021. Il remplace l’Argentin Chocobares qui ne rejoindra finalement pas les Blues.

Un nouveau géorgien à Agen

Agen poursuit son recrutement pour la saison prochaine. Après avoir annoncé l’arrivée du deuxième ligne Grigor Kerddikoshvili, le président du SUA Jean-François Fonteneau a dévoilé le nom d’une nouvelle recrue. Il s’agit d’un autre joueur géorgien, Jaba Bregvadze. Avec 50 sélections pour les Lelos, ce talonneur apportera son expérience pour les deux prochaines saisons.