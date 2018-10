Serin dans le sillage de Guirado, Vunipola blessé… Les 5 infos qu'il ne fallait pas rater lundi

Baptiste Serin à Montpellier

Selon le Midi olympique, le demi de mêlée du XV de France a donné son accord verbal au président Mohed Altrad pour rejoindre le MHR. Comme pour Guilhem Guirado, le club héraultais a pris de vitesse le Stade français pour signer un international français. Le dossier du talonneur est validé et devrait comporter une durée de contrat de deux saisons.

Billy Vunipola absent trois mois

L'international anglais manquera la tournée d'automne. Le troisième ligne centre s'est fracturé le bras gauche contre Glasgow et se fait opérer ce mardi. Il sera indisponible des terrains environ 3 mois. Les Saracens ont également perdu pour une durée indéterminée son frère Mako, touché aux muscles jumeaux (mollet) et Nick Isiekwe souffrant d'une entorse à la cheville.

Dalton Papali'i nouveau All Black

C'est la seule nouvelle tête de la liste annoncé par Steve Hansen pour jouer le test match contre l'Australie le 27 octobre. Dalton Papali'i a fait ses débuts en Super Rugby cette saison au poste de flanker chez les Auckland Blues. A seulement 21 ans il a fini meilleur plaqueur du championnat et remplace Sam Cane, victime d'une fracture de la vertèbre contre l'Afrique du Sud.

Tom Murday prolonge de deux ans à Agen

Le deuxième ligne australien de 29 ans s'est engagé pour deux saisons supplémentaires chez l'actuel 13e du championnat. C'est le président Jean-François Fonteneau qui l'a annoncé sur son compte Twitter. Arrivé en 2015, Tom Murday devrait donc jouer pour le club lot-et-garonnais jusqu'en 2021.

Le Zimbabwe champion d'Afrique à 7

La finale continentale de rugby à 7 avait lieu ce week-end et opposait le Kenya, grand favori et le Zimbabwe, qui sans complexe l'a remporté 17-5. Les Zimbabwéens se donnent donc le droit de participer au circuit mondial à 7 pour les étapes de Dubaï et du Cap.