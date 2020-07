Depuis mi-janvier, le XIII de France connaissait son menu pour la prochaine Coupe du monde, et le tirage au sort dans les salons de Buckingham Palace à Londres. En effet, placé dans la poule A, les Tricolores avaient hérité de l’Angleterre, des Samoa et de la Grèce. Une poule plutôt relevée pour les champions d’Europe 2018 avec notamment les vice-champions du monde en titre. Le dernier affrontement face aux Anglais remonte au 17 octobre 2018 pour une sévère défaite (44-6) ; celui face aux Samoans au 1er novembre 2013, avec le même bilan (défaite 48-0).

Depuis ce mardi matin, donc, les Tricolores sont désormais fixés sur leur sort puisque les organisateurs ont annoncé le calendrier complet de la compétition. La France entamera les hostilités avec la Grèce, le lundi 25 octobre à 15 h 30 à Doncaster. Pour se qualifier, les Grecs ont dû en passer par les barrages européens et cette rencontre sera la plus abordable pour les Bleus. Car cinq jours après, l’Angleterre, pays hôte et finaliste de l’édition 2017, se dressera sur la route des Français. Ce choc aura lieu à Bolton le samedi 30 octobre à 18 heures.

Enfin, la France jouera une sorte de huitième de finale face aux Samoans à Warrington, le dimanche 7 novembre à 18 heures. En effet, la formule du tournoi a été simplifiée et seuls les deux premiers des quatre poules verront la phase finale. S’ils veulent voir les quarts de finale (samedi 13 à Liverpool face au 2e de la poule D ou dimanche 14 novembre à Bolton face au 1er de la poule D, les deux rencontres étant prévues à 15h30), les partenaires de Théo Fages n’auront pas d’autre choix que de batte des joueurs du Pacifique. Une tâche pas des plus simples quand on se rappelle de la dernière place de poule en 2017, avec un bilan de trois défaites dont une retentissante face au Liban. En cas de qualification, l’adversaire sera le Tonga, la Papouasie- Nouvelle-Guinée, le pays de Galles ou les îles Cook. Les demi-finales auront lieu à Leeds le 19 novembre (20h45) et à Londres, le 20 novembre (15 h 30) pour une finale le vendredi 26 novembre, à Liverpool (20h30).

Par ailleurs, les équipes de France féminines et de XIII fauteuil masculin connaissent également leur menu. Pour la première fois, les trois compétitions auront lieu au même endroit, simultanément. Les Françaises affronteront la Nouvelle-Zélande (10 novembre, à 18 heures), l’Australie (14 novembre, à 20h30) et les Îles Cook (18 novembre, à 18 heures). Enfin, les Gallois (12 novembre, à 13 heures), les Ecossais (15 novembre, à 18 heures) et les Etats-Uniens (18 novembre, à 13 heures) seront les trois adversaires de nos représentants en rugby fauteuil