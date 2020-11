En raison de la crise sanitaire, qui a entraîné le décalage de l'actuelle saison, dont le dénouement se jouera ce vendredi à 21 heures, entre Wigan et St Helens, l'édition 2021 sera lancée le 11 mars. Habituellement programmée début février, la Super League sera donc décalée de quelques semaines, tout comme la finale, prévue le 9 octobre à Manchester (Old Trafford).

Chaque équipe joueront vingt-sept matchs de saison régulière, dont treize rencontres à domicile, et un lors d'un magic week-end prévu à Newcastle le week-end du 29-30 mai. Et les six premiers se qualifieront en phase finale. Le calendrier complet sera donné en janvier. À noter qu'outre les Dragons catalans, une deuxième équipe tricolore pourrait prendre part à Super League 2021. En effet, le Toulouse olympique a candidaté pour intégrer le plus haut niveau anglais, en remplacement de Toronto. La réponse est attendue pour le 16 décembre.