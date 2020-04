Australie : le XIII grand gagnant ?

Le rugby à XIII australien sera-t-il le grand gagnant, en tout cas le "moins perdant", de la crise sanitaire actuelle ? La NRL veut y croire alors que les voyants n'étaient pas vraiment au vert avant la crise sanitaire mondiale puisque les dirigeants cherchaient activement de nouveaux partenaires financiers et cherchaient à ouvrir leur capital. C'est d'ailleurs pour éviter de voir les droits TV s'envoler que la compétition reprendra le 28 mai prochain, alors que seulement deux journées ont été disputées jusqu'à présent. Et la NRL veut retourner la situation en sa faveur. Incapable de retenir ses stars avant le début de la saison avec les départs de plusieurs stars vers l'hémisphère nord, elle souhaite profiter de l'arrêt de toutes les compétitions à travers le monde pour démarrer en fanfare.

En effet, le Sydney Morning Herald relate que les dirigeants rêvent des retours de Sonny Bill Williams et d'Israel Folau pour doper les audiences du championnat. Ces deux superstars s'étaient engagés en Super League cette saison. Le Néo-Zélandais devaient défendre les couleurs de Toronto, mais son salaire mirobolant sera difficile à assumer pour l'équipe canadienne en l'absence de compétition. Elle ne serait donc pas contre l'idée que la NRL prenne le relais. De son côté, l'ancien Wallaby, au terme d'un feuilleton peu glorieux, avait décidé de rebondir chez les Dragons Catalans. L'aventure de Folau en France pourrait donc être finalement de courte durée, même si l'Australien devra trouver un accord avec ses dirigeants actuels et être certain que son retour soit bien accueilli par les supporters australien. Enfin, il n'est pas écrit que son rapatriement en Australie soit possible actuellement en plein milieu de la crise sanitaire, d'autant plus que la femme du joueur catalan serait actuellement enceinte.

La NRL ne compte pas s'arrêter là. En effet, la liste des joueurs qu'elle compte faire venir est assez longue et ne manque pas de surprises puisque Ardie Savea (26 ans), star des All Blacks, pourrait être le premier à suivre. Il avait déjà évoqué son envie de s'essayer au rugby à XIII en février dernier et il pourrait profiter de l'arrêt du Super Rugby pour dénoncer son contrat avec la fédération néo-zélandaise. Quade Cooper serait lui aussi de la partie. Actuellement au Japon, l'ancien ouvreur des Wallabies ne devrait plus pouvoir rejouer à XV d'ici janvier prochain. Trouver un accord avec son club des Kintetsu Liners devrait être envisageable. Le but de la NRL étant d'ajouter une star dans chaque équipe, la liste compte aussi Kurtley Beale, Ben Te'o, Will Chambers, Karmichael Hunt, Jordan Rapana, James Maloney, Jackson Hastings ou encore Blake Austin.