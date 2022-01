Rugby à VII : la fête à Séville pour la France ?

Dans la cité andalouse, les Bleues, vice-championnes olympiques à Tokyo et actuellement deuxièmes du classement général derrière l'Australie, ont hérité d'un poule relevée: outre le pays hôte, les Françaises retrouveront les Australiennes et les Belges.

La troupe de David Courteix et Germain Igarza n'a donc pas vraiment le droit à l'erreur.

Du côté des garçons, les Bleus sont 5es du classement général. Ils ont d'ailleurs terminé à la 5e place à Malaga, lors de l'étape précédente, et auront à coeur de faire mieux en Andalousie.

Dans la poule C, la France affronte l'Angleterre, 3e à Malaga et bourreau des Bleus en quarts (5-12), le pays de Galles, battu 38-10 en poule la semaine dernière, et le Japon.

Programme de l'étape de Séville du circuit mondial de rugby à VII:

Vendredi

(13h28) France F - Espagne

(15h11) France H - pays de Galles

(19h35) France F - Belgique

Samedi

(09h29) France H - Japon

(13h41) Australie - France F

(15h19) Angleterre - France H

(à partir de 17h14) quarts de finale du tableau féminin

(à partir de 19h07) quarts de finale du tableau masculin

Dimanche

(à partir de 09h00) matches de classement du tableau féminin

(à partir de 09h54) matches de classement du tableau masculin

(19h56) finale dames

(20h26) finale messieurs