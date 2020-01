"Ce moment inévitable dans la carrière de chaque sportif est arrivé […] La petite mort comme ils disent en France", a écrit le joueur sur le post Instagram. Une carrière professionnelle longue de seize ans qui l'aura mené à Glasgow de 2004 à 2012. C'est ensuite justement dans l'hexagone que Beattie aura évolué jusqu'à la fin de sa carrière. Montpellier, Castres et Bayonne ont été les étapes du joueur qui aura donc conclu son aventure par un titre de ProD2 avec le club basque en mai dernier.

"Les lieux inspirants, les gens, les expériences, les tournois, les supporters, les hymnes et les matchs étaient tous un privilège, et je me rends compte que j'ai eu la chance de vivre mes rêves en pratiquant mon sport".Avec des débuts internationaux en 2006 et un match contre la Roumanie, Beattie aura connu sa dernière sélection en 2015 contre l'ennemi anglais.