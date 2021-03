C'est probablement le plus grand trois-quarts centre de l'ère moderne qui vient de raccrocher les crampons, cette nuit. Sonny Bill Williams (35 ans), double champion du monde avec les All Blacks (2011 et 2015), demi-finaliste du Top 14 avec le Rct (2010) et vainqueur de la ligue australienne à deux reprises, a officiellement dit adieu aux terrains de rugby, confirmant ainsi qu'il voulait relancer sa carrière de boxeur une ultime fois. "Je suis assez lucide et humble pour comprendre que mon vieux genou ne peut plus répondre à toutes les demandes sur le terrain, a donc confié à la chaîne australienne Channel Nine le All Black aux 58 sélections. Il est temps de dire stop".

Sonny Bill Williams, dont le dernier combat de boxe remonte à 2015, a également annoncé à son épouse et son agent qu'il voulait un dernier shoot d'adrénaline sur les rings : "J'aimerais boxer encore deux ans, a-t-il poursuivi chez nos confrères australiens. Quand j'ai annoncé ça, ma femme a ouvert de grands yeux mais comme souvent, elle a choisi de m'épauler dans cette décision. Maintenant que je quitte le monde du rugby, j'aimerais juste qu'on se souvienne de moi comme un grand frère, quelqu'un qui a essayé de tout donner pour son sport". Williams, dont les deux derniers clubs resteront les entités treizistes Toronto Wolfpack et les Sydney Roosters, restera néanmoins membre des Roosters, où il gardera un rôle d'ambassadeur.