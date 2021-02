Clap de fin pour Jonathan Best. L'ancien gGenoblois a décidé de se retiré du monde professionnel à la fin de la saison. Titulaire 13 fois lors de ses 16 feuilles de matchs cette saison avec Béziers, il affirme être "fatigué physiquement". À 37 ans, il finira son premier club et dans sa ville natale : au Rugby Club Romanais Péageois à Romans-sur-Isère. "Un juste retour des choses. J’ai toujours affirmé vouloir rendre au rugby ce qu’il m’avait apporté", explique l'Isérois. Le club de Fédérale sera donc le premier et dernier club de Jonathan Best, homme aux plus de 300 matchs professionnels.